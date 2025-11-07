Picnic, el rincón coruñés donde la tortilla manda

Tortilla jugosa, estilo betanceiro y hecha al momento

Huevos gallegos, patatas de calidad, aceite de oliva y el ingrediente que tú prefieras. Con esa base tan sencilla como infalible, Picnic se ha ganado un lugar de honor entre los amantes de la buena tortilla en A Coruña. Detrás del éxito están Laura Lastra y Diego Viñan, sus propietarios, que defienden una cocina tradicional, hecha con mimo y con productos frescos de calidad.

“Defendemos un estilo de cocina tradicional, sin utilizar procesados. Todo lo hacemos lo más natural posible y siempre casero. Desde las albóndigas o el guiso de choupa hasta las costillas al pimentón picantes, todo sale de nuestra cocina”, explica Lastra.

Pero si hay algo que ha hecho famoso a Picnic son, sin duda, sus tortillas. Nada menos que 15 variedades distintas, elaboradas con mimo y en el momento. El estilo es claro: tortilla jugosa, tipo betanceira, con nueve huevos por pieza y aceite de oliva.

Tortillas recién hechas, listas para llevar y disfrutar donde tú quieras.

“La normal, sin cebolla, es la que más sale. Para nosotros la normal es sin cebolla. Pero también triunfan combinaciones como la de chicharrones con cebolla caramelizada o la de tomate, queso y orégano”, comenta Laura.

En su carta conviven las recetas más clásicas -de jamón york y queso, de chorizo y queso, de cebolla, de cuatro quesos- con creaciones más atrevidas como la de mozzarella y trufa fresca, la de grelos con chorizo, o la de tomate seco, mozzarella y albahaca fresca. “Nos gusta innovar sin perder la esencia de lo casero. Cada cierto tiempo introducimos alguna novedad para sorprender”, apunta la propietaria.

No es de extrañar que las cifras impresionen: unas 44.000 tortillas al año, según sus cálculos. “Hicimos la cuenta a partir del consumo de huevos y nos salió eso. Son unas ciento y pico al día”, señala. Una auténtica factoría del sabor gallego.

Más allá de la tortilla

Aunque la tortilla es su plato estrella, Picnic ofrece una carta amplia y muy versátil: tapas tradicionales como ensaladilla, ensalada mixta o de garbanzos con aguacate y atún, croquetas caseras de jamón serrano, guiso de choupa con arroz basmati, costillas guisadas al pimentón picante o raxo de cerdo con salsa de champiñones o roquefort.

Pensando en quienes buscan algo más fresco o ligero, también cuentan con ensaladas y platos combinados, todos preparados con ese mismo cariño que caracteriza a la casa.

Platos caseros para compartir, elaborados con producto fresco y mucho cariño

El lado vegano de Picnic

Cada vez son más los que se suman al movimiento vegetal, y Picnic ha sabido escucharles. Su carta vegana crece temporada tras temporada.

“Nuestro público vegano está aumentando mucho. Tenemos tortillas veganas -las llamamos Tortiveggy- con distintas variedades: la normal, la de cebolla, la de puerro y calabacín, o incluso una de no bacon con cheddar vegano, entre otras”, afirma Lastra.

Además, destacan platos como los nuggets de no pollo con salsa de mostaza y sirope de ágave, el arroz basmati con tofu salteado, salsa de coco, curry y anacardos, los tallarines salteados con verduras y sésamo, o la ensalada de garbanzos vegana con aguacate y tofu.

De Picnic a tu casa

Picnic no solo conquista en su local: también lo hace a domicilio. A través de Glovo y de su propia web -donde además se pueden encontrar mejores precios y una carta más amplia-, las tortillas y platos caseros llegan calientes y recién hechos a numerosos puntos del área metropolitana de A Coruña: Santa Cruz, Oleiros, El Temple, O Burgo…“Recomendamos siempre pedir por la web, porque ahí tenemos más variedad”, apunta Laura.

Aunque ya no ofrecen menús especiales de Navidad o para grupos, Lastra asegura que los precios siguen siendo muy asequibles. “Comer o cenar en grupo sale muy bien pidiendo directamente por carta”, añade.

En Picnic no hay artificios: solo buena materia prima, manos expertas y mucho amor por lo auténtico. Porque si algo ha demostrado este pequeño templo de la tortilla coruñesa es que la cocina de toda la vida sigue más viva -y más sabrosa- que nunca.