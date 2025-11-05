La heladería Bico de Xeado recibe el Premio Innofòrum por su formato individual: Biquiños

Biquiños de avellana sin azúcar añadido

La heladería artesana Bico de Xeado refuerza su compromiso con la innovación, la calidad nutricional y la economía social a través de un hito que marca su presencia en el Forum Gastronomic de Barcelona: el premio Innofòrum, por su propuesta de helado en formato individual diseñado para el sector hostelería: Biquiños.

“Estamos muy satisfechos con la gran acogida que han tenido nuestras novedades en esta edición del Gastronomic Forum de Barcelona. Destaca especialmente el interés de los distribuidores por nuestro nuevo formato individual, Biquiños, y el valor diferencial operativo que el sector hostelero está reconociendo en este producto”, comentan desde Bico de Xeado.

El jurado del certamen gastronómico ha reconocido a Biquiños como un formato individual de helado que destaca por su diseño, su alto valor nutricional y la apuesta de Bico de Xeado por revalorizar el sector lácteo a través del uso de materias primas de proximidad. También han subrayado las ventajas operativas que ofrece al sector de la hostelería, al tratarse de un producto terminado y listo para servir junto a una excelente experiencia para el cliente final.

Biquiños de fresa sin lactosa

“Biquiños ofrece seis sabores: tres clásicos (chocolate, fresa sin lactosa y avellana sin azúcar añadido) y tres de perfil gourmet (tarta de queso, arroz con leche y café de pota), pensados para convertirse en un postre completo sin necesidad de preparación adicional. Su formato facilita la operativa, simplifica la carta y se adapta a las nuevas demandas del mercado, garantizando una presentación y experiencia cuidada”, comentan desde la marca.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso de Bico de Xeado con la excelencia, la artesanía, la sostenibilidad, la proximidad y la constante evolución del sector lácteo, reforzando su apuesta por combinar tradición con innovación gastronómica. Materias primas de kilómetro 0 seleccionadas, elaboración cuidada y un enfoque disruptivo que sorprende tanto a consumidores como a profesionales del sector.

Bico de Xeado, perteneciente a la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, agradece a la organización del Gastronomic Forum de Barcelona y al jurado de Innofòrum este reconocimiento, así como a todas las personas que confían en la marca y disfrutan de sus productos cada día. Este premio refuerza el compromiso de la cooperativa con la innovación y la búsqueda constante de nuevas propuestas que aporten valor al sector alimentario.