Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Gastroideal

La heladería Bico de Xeado recibe el Premio Innofòrum por su formato individual: Biquiños

Redacción
05/11/2025 22:25
Biquiños de avellana y fresa
Biquiños de avellana sin azúcar añadido

La heladería artesana Bico de Xeado refuerza su compromiso con la innovación, la calidad nutricional y la economía social a través de un hito que marca su presencia en el Forum Gastronomic de Barcelona: el premio Innofòrum, por su propuesta de helado en formato  individual diseñado para el sector hostelería: Biquiños. 

“Estamos muy satisfechos con la gran acogida que han tenido nuestras novedades en esta edición del Gastronomic Forum de Barcelona. Destaca especialmente el interés de los  distribuidores por nuestro nuevo formato individual, Biquiños, y el valor diferencial operativo  que el sector hostelero está reconociendo en este producto”, comentan desde Bico de Xeado. 

El jurado del certamen gastronómico ha reconocido a Biquiños como un formato individual de helado que destaca por su diseño, su alto valor nutricional y la apuesta de Bico de Xeado por  revalorizar el sector lácteo a través del uso de materias primas de proximidad. También han  subrayado las ventajas operativas que ofrece al sector de la hostelería, al tratarse de un  producto terminado y listo para servir junto a una excelente experiencia para el cliente final.

Biquiños de fresa sin lactosa
Biquiños de fresa sin lactosa

“Biquiños ofrece seis sabores: tres clásicos (chocolate, fresa sin lactosa y avellana sin azúcar añadido) y tres de perfil gourmet (tarta de queso, arroz con leche y café de pota), pensados  para convertirse en un postre completo sin necesidad de preparación adicional. Su formato  facilita la operativa, simplifica la carta y se adapta a las nuevas demandas del mercado,  garantizando una presentación y experiencia cuidada”, comentan desde la marca.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso de Bico de Xeado con la excelencia, la  artesanía, la sostenibilidad, la proximidad y la constante evolución del sector lácteo,  reforzando su apuesta por combinar tradición con innovación gastronómica. Materias primas  de kilómetro 0 seleccionadas, elaboración cuidada y un enfoque disruptivo que sorprende tanto  a consumidores como a profesionales del sector.

Bico de Xeado, perteneciente a la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, agradece a la  organización del Gastronomic Forum de Barcelona y al jurado de Innofòrum este  reconocimiento, así como a todas las personas que confían en la marca y disfrutan de sus  productos cada día. Este premio refuerza el compromiso de la cooperativa con la innovación y  la búsqueda constante de nuevas propuestas que aporten valor al sector alimentario.

Biquiños, el nuevo formato individual de Bico de Xeado galardonado con el premio Innofòrum.
Biquiños, el nuevo formato individual de Bico de Xeado galardonado con el premio Innofòrum.

Te puede interesar

La actuación de hace 25 años en el Palacio de la Ópera

Hace 25 años | La compañía de Boris Eifman llena de drama y belleza el Palacio de la Ópera
Eugenio Cobas
Ana María Patiño-Osorio, en el Palacio de la Ópera

Ana María Patiño-Osorio | "La Sinfónica de Galicia es una referencia sonora para mí"
Óscar Ulla
La ministra de Sanidad, Mónica García, ayer, durante la presentación de la encuesta

Baja el consumo de alcohol en alumnos adolescentes y el de tabaco y cannabis cae a su mínimo histórico
EFE
Rueda, este mércores, durante a súa intervención no Parlamento

A Xunta triplica o seu apoio aos promotores de pisos protexidos
Agencias