La innovación gastronómica encuentra su lugar en Carballo gracias al Restaurante Neira y a Mmmm! Xeados

Helado de Calabaza, la nueva creación conjunta de Neira Restaurante y Mmmm! Xeados

Neira Restaurante y Mmmm! Xeados, dos negocios locales de referencia en Carballo, presentan en exclusiva el Helado de Calabaza, una propuesta gastronómica diseñada para disfrutar del helado más allá del verano.

Esta iniciativa es fruto de una colaboración en I+D entre ambas marcas, que buscó reinventar un producto tradicional gallego de temporada, la calabaza, transformándola en un helado innovador y delicioso. El resultado es un sabor único que combina la calidez del otoño con el toque creativo característico de Mmmm! Xeados y la excelencia culinaria de Neira Restaurante.

El helado estará disponible en ambos locales a partir de hoy, para que clientes, sibaritas y amantes de la gastronomía puedan descubrir y disfrutar de esta creación exclusiva. Además, Neira Restaurante ofrecerá helado como postre en su carta durante toda la temporada de otoño.

El restaurante Neira, recién inaugurado en Carballo, se esfuerza por ofrecer una comida de calidad y fácil de entender. Partiendo de la tradición y dándole un toque personal, busca recrear la experiencia de comer en casa. Todo ello en un ambiente tranquilo, sin aglomeraciones, con tan solo 9 mesas que invitan a disfrutar de una comida relajada y desconectar.

Xeados es una heladería que ofrece helados artesanales elaborados con productos 100% naturales y leche pasteurizada de granjas gallegas como ingrediente principal. Esta heladería artesanal ha asumido el reto de darle a un postre tan tradicional como el helado el toque distintivo que la caracteriza, apostando por la innovación como uno de los pilares fundamentales de su oferta.