Los restaurantes coruñeses se preparan para las cenas de Navidad

Tablas de quesos e ibéricos en Makkan Club

Con noviembre a la vuelta de la esquina, llegan también las esperadas -y para algunos temidas- cenas de empresa. Lo que sí está claro es que los restaurantes coruñeses ya se han puesto manos a la obra para ofrecer lo mejor de sus cocinas. Muchos han comenzado a presentar sus menús de grupo y de Navidad, una oportunidad perfecta para darse a conocer y fidelizar nuevos clientes. Algunos ya se adelantan, con propuestas que prometen convertirse en las más codiciadas de la temporada.

Oceánico As Garzas: su primera Navidad

Esta será la primera Navidad de Oceánico As Garzas, que se estrena con un menú tipo cóctel. Con un precio de 60 euros por persona, el servicio es de pie e incluye barra libre de agua, refrescos, cerveza y vinos durante todo el evento.

El menú ofrece una cuidada selección de bocados: empanada casera, croquetas caseras, lubina marinada, chupito de espuma de patata y pulpo “a feira”, tacos de maíz crujientes con guiso de carrillera ibérica, salpicón de rape y langostinos, arroz meloso de ternera, vasito de dados de manzana asada y requeixo de A Capela, y cañitas “do Carballiño” rellenas de crema. Una propuesta pensada para disfrutar del producto gallego en formato festivo.

Ambiente festivo en Oceánico As Garzas

Samaná Coruña: elegancia, personalización y sabor

En Samaná Coruña saben que cada grupo tiene su propia magia. Su equipo entiende la importancia de leer las necesidades y deseos de cada cliente para construir un evento inolvidable. El área de eventos de Samaná es el lugar ideal para celebrar momentos especiales, desde reuniones corporativas hasta celebraciones familiares, ofreciendo menús versátiles y personalizables.

Entre sus opciones, Samaná propone tres menús pensados para distintos gustos y ocasiones.

El primero, de 60 euros por persona, combina clásicos de su cocina con guiños contemporáneos: empanada casera, picaña de Black Angus con pimienta negra, limón y AOVE, un falso risotto trufado, merluza del pincho con parmentier, judías tiernas y ajada gallega, carrillera de cerdo ibérico al Mencía y chocolate, y una tarta de queso al horno como broche final.

Por 65 euros, el segundo menú apuesta por sabores frescos, con mortero de guacamole con burrata y tostones, tosta de pan de broa con tomate confitado y sardina ahumada, croquetas de jamón, lubina sobre salsa romesco y aceite de hierbas, picaña de vaca a la brasa y, de postre, torrija de brioche con helado de turrón.

La propuesta más completa, de 70 euros por persona, incluye tataki de vaca con soja, sésamo y parmesano, brioche de rabo de vaca Samaná, volandeiras con pesto de codium, lubina a la brasa con vinagreta de piparras, chuletón de vaca madurado a la brasa y, para terminar, piña asada con helado de coco.

Todos los menús incluyen agua, refrescos, cerveza y una selección de vinos elegidos por el sumiller, disponibles durante las dos horas del servicio. Las reservas requieren un mínimo de diez personas.

Mesas para grupos en el restaurante Samaná

​Makkan Club: hogar, fiesta y gastronomía

Makkan Club, cuyo nombre significa “hogar”, busca ser precisamente eso: el lugar donde reunir a los tuyos y celebrar con calidez. En Navidad, su espacio se transforma en un escenario acogedor con luces y decoración cuidada. La propuesta combina gastronomía, ambiente festivo y música, con un DJ en directo hasta las cuatro de la madrugada.

Han preparado cinco menús diferentes, pensados para todos los gustos:

El menú Dulce Navidad, con un precio de 65 euros por persona, ofrece una propuesta clásica y reconfortante. Comienza con vieiras a la gallega como entrante, para continuar con un principal a elegir entre codillo de cerdo asado a baja temperatura, acompañado de su reducción al Oporto, puré de patata y castañas, o bien lomo de merluza al horno, servido con cremoso de patata y una delicada salsa de bogavante.

Como colofón, un cremoso de turrón con nata montada y naranja confitada pone el toque dulce a la velada. La bodega incluye vino, cerveza, vermú, refrescos y agua, además de cafés, infusiones y licores gallegos.

El menú Festín Invernal, con un precio de 68 euros por persona, se presenta en formato cóctel y está pensado para quienes buscan una experiencia más dinámica y social. La propuesta incluye una amplia variedad de bocados: ensaladilla tradicional y tartar de atún rojo, tablitas de ibéricos y quesos nacionales, tosta de chicharrón con queso ahumado y tomate seco, y rollito de berenjena a la parrilla con queso crema y pimiento de piquillo.

A ellos se suman un arancini sobre hummus de remolacha y crema de aguacate, jamón de cebo de campo 100 % ibérico en pan cristal con tumaca, dumpling frito de cerdo oriental con alioli de kimchi, bao con ensalada cremosa de langostino picante, y vieiras del Pacífico a la plancha. El recorrido continúa con un arroz caldoso de mariscos, y finaliza con un toque dulce a base de brochetas de fruta fresca, daditos de brownie y helado artesanal de frutos del bosque.

La bodega incluye vino, cerveza, vermú, refrescos y agua, así como cafés, infusiones y licores gallegos.

El menú Espíritu Navideño, con un precio de 70 euros por persona, propone una experiencia tradicional y festiva, ideal para compartir en grupo. La comida comienza con una selección de entrantes para compartir, entre los que destacan los calamares a la andaluza, las almejas a la marinera y las vieiras del Pacífico a la plancha.

Como plato principal, se ofrece un entrecot de ternera gallega acompañado de una salsa cremosa de pimientas, patatas salteadas y una lasaña de verduras.

El postre pone el toque dulce con una torrija casera servida con helado de vainilla y polvo de turrón. La bodega incluye vino, cerveza, vermú, refrescos y agua, además de cafés, infusiones y licores gallegos.

El menú Banquete de Reyes, con un precio de 80 euros por persona, está pensado para quienes desean una celebración con un punto de distinción. Comienza con un salpicón tradicional de rape y langostinos, un entrante fresco y equilibrado que abre paso a los platos principales.

Como primero, se sirve lubina al horno con patatas panaderas y verduritas, una propuesta clásica que pone en valor el producto gallego. A continuación, el segundo plato ofrece unas carrilleras de ternera gallega asadas en su jugo, acompañadas de patatas salteadas a la francesa.

El broche dulce llega con una esfera de turrón, elaborada con mousse de Jijona, interior de chocolate, bizcocho de cacao y una fina cobertura de chocolate con leche y almendras. La bodega incluye vino, cerveza, vermú, refrescos y agua, además de cafés, infusiones y licores gallegos.

Por último, el menú Cena de Estrellas, con un precio de 85 euros por persona, representa la propuesta más exclusiva de Makkan Club. Comienza con una selección de entrantes para compartir: croquetas de cecina y queso ahumado San Simón, jamón de cebo de campo y empanada de zamburiñas.

El primer plato consiste en pulpo a la plancha sobre cremoso de patata y ajada tradicional, seguido de un solomillo de ternera a la plancha con salsa de trufa, acompañado de patata rústica, setas salteadas y bombón de foie gras.

El postre, Abeto, es un mousse de pistacho con interior de compota de albaricoque y galleta de almendra. La bodega incluye vino, cerveza, vermú, refrescos y agua, además de cafés, infusiones y licores gallegos.

Todos los menús incluyen la actuación de DJ en directo hasta las cuatro de la madrugada, decoración navideña y photocall, así como opciones vegetarianas y veganas. Además, el restaurante ofrece la posibilidad de añadir una copa de espumoso Alma Atlántica (suplemento de 2 euros por persona), barra libre tras la cena (30 euros por persona durante tres horas) y servicio de transporte para mayor comodidad de los asistentes (precios a consultar).

Decoración de Navidad en Makkan

Sporting Club Casino de A Coruña

El Sporting Club Casino de A Coruña celebra estas fiestas en su restaurante Leirón, ubicado en la novena planta y con unas vistas privilegiadas sobre la ciudad. El ambiente combina la elegancia clásica del club con una propuesta gastronómica cuidada y un servicio atento. Los almuerzos se ofrecerán de 14:00 a 18:00 horas, y las cenas, de 22:00 a 01:00 horas.

El Casino propone dos menús especiales de Navidad, concebidos para quienes buscan disfrutar de una gastronomía festiva en un entorno emblemático.

El Menú 1, con un precio de 47 euros por persona, comienza con una degustación de sabores gallegos: pastel de centollo con mahonesa de limón, mejillones con emulsión de su escabeche, empanada artesana de chicharrones y queso de Arzúa, croquetas de calamar en su tinta con alioli y patatas paja, y zamburiñas a la plancha con sofrito de ibéricos.

Como plato principal, se puede elegir entre lomo de lubina con salsa de coral de vieiras y tomate, o morcillo de ternera gallega estofado con hortalizas y cremoso de patata. El postre, un bombón de turrón Jijona sobre yogur de chocolate blanco, pone el toque dulce final.

La bodega incluye D.O. Rías Baixas (Albariño), D.O. Ribera del Duero, Cava, además de agua mineral, cerveza, refrescos, café y licores de aguardiente.

El Menú 2, con un precio de 52 euros por persona, amplía la propuesta con nuevos matices. Comienza con una empanada artesana de berberechos, un salpicón de marisco con vinagreta de mostaza, un brioche artesano de mousse de Arzúa y sardina ahumada, una alcachofa rellena de confit de pato con reducción de Oporto, y langostinos crujientes con emulsión de kimchi.

El plato principal ofrece dos opciones: rape crujiente con falso risotto al Cebreiro, o solomillo de cerdo ibérico con terrina de patata, panceta y bigarade de yuzu. Como postre, se mantiene el bombón de turrón Jijona sobre yogur de chocolate blanco, acompañado de la misma bodega y servicio que el menú anterior.

Tras la cena, los asistentes podrán continuar la velada en la planta -1, donde se ofrecerá música con DJ y servicio de copas hasta las 4:00 de la madrugada. Por un suplemento de 5 euros, se incluye además una copa en la discoteca del club, ideal para cerrar la noche con un brindis.

Nochevieja en Espazo Nature

Espazo Nature: una Nochevieja mágica en Razo

Para quienes prefieran celebrar fuera de la ciudad, Espazo Nature, en Razo, ya tiene preparado su menú de Nochevieja, pensado para despedir el año en un entorno natural y acogedor.

La Cena de Gala de Fin de Año, que se celebrará a partir de las 21:00 horas, incluirá una velada con DJ desde la medianoche hasta las 04:00 horas, brindis con uvas durante las campanadas, cotillón y diversas sorpresas para los asistentes.

El menú incluye:

- Aperitivo de la casa

- Dúo de mariscos a la plancha (zamburiñas y cigalas)

- Camarones al vapor al punto de sal

- Brocheta de pulpo a la brasa con su ajada

- Timbal de ensalada de bogavante y mango

- Lubina sobre patata panadera y salsa vizcaína

- Solomillo de ternera con setas y puré de boniato

- Coulant de turrón

- Detalles navideños (turrones, polvorones…)

La bodega está incluida, junto con cafés y chupitos.

El menú infantil tiene un precio de 75 euros, mientras que el menú de adulto se ofrece por 130 euros por persona.