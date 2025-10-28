Coruña Cociña pone en marcha la Ruta del Vermut junto a Vermut Rivera de Estrella Galicia

Los callos de Culuca

El pasado domingo, día 26 de octubre, dio comienzo una nueva acción impulsada por la Asociación de Cocineros de A Coruña, Coruña Cociña: la Ruta del Vermut, una propuesta gastronómica que une la cocina local con uno de los aperitivos más emblemáticos.

En colaboración con Vermut Rivera de Estrella Galicia, la iniciativa propone una experiencia gastronómica urbana en 13 locales de Coruña Cociña, donde se puede degustar una tapa especial acompañada de vermut. La ruta estará activa hasta el 2 de noviembre.

Durante esta semana, el público podrá recorrer los establecimientos participantes, degustar sus elaboraciones y elegir sus tapas favoritas, poniendo en valor la diversidad, la creatividad y el producto local que caracterizan a la cocina coruñesa.

Pappardelle con steak tartar de Millo

​Locales participantes y tapas:

1. Greca Bar: Ensaladilla

2. Pablo Gallego: Gilda

3. Terreo: Mejillones en escabeche

4. Ultramarinos Galera: Mollete serranito

5. Bar 23: Bravas

6. Restaurante Peculiar: Navajas en escabeche de mandarina

7. Charlatán: Tosta de sardina e higos

8. Pracer: Chicharro soasado con escabeche de tomate

9. O Lagar da Estrella: Carpaccio de gambón al ajillo

10. Millo: Pappardelle con steak tartar

11. A Espiga: Setas de temporada guisadas, yema y salsa aireada de queso San Simón

12. Caballa 14: Usuzukuri de sargo con erizo y lima

13. Culuca: Callos

La Ruta del Vermut refuerza el compromiso de Coruña Cociña con la promoción de la gastronomía local, la colaboración entre establecimientos y la puesta en valor del producto gallego, en este caso a través de una propuesta informal y participativa que conecta directamente con el público.

Con esta acción, la asociación continúa consolidando su calendario de actividades de 2025, que busca dinamizar la oferta gastronómica de la ciudad y proyectar la creatividad de los chefs coruñeses.