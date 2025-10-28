Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Gastroideal

Coruña Cociña pone en marcha la Ruta del Vermut junto a Vermut Rivera de Estrella Galicia

Una propuesta para disfrutar del aperitivo más clásico con el sello creativo de los chefs de Coruña Cociña.

Redacción
28/10/2025 10:25
Los callos de Culuca
Los callos de Culuca

El pasado domingo, día 26 de octubre, dio comienzo una nueva acción impulsada por la Asociación de Cocineros de A Coruña, Coruña Cociña: la Ruta del Vermut, una propuesta gastronómica que une la cocina local con uno de los aperitivos más emblemáticos.

En colaboración con Vermut Rivera de Estrella Galicia, la iniciativa propone una experiencia gastronómica urbana en 13 locales de Coruña Cociña, donde se puede degustar una tapa especial acompañada de vermut. La ruta estará activa hasta el 2 de noviembre.

Durante esta semana, el público podrá recorrer los establecimientos participantes, degustar sus elaboraciones y elegir sus tapas favoritas, poniendo en valor la diversidad, la creatividad y el producto local que caracterizan a la cocina coruñesa.

Pappardelle con steak tartar de Millo
Pappardelle con steak tartar de Millo

​Locales participantes y tapas:

1. Greca Bar: Ensaladilla

2. Pablo Gallego: Gilda

3. Terreo: Mejillones en escabeche

4. Ultramarinos Galera: Mollete serranito

5. Bar 23: Bravas

6. Restaurante Peculiar: Navajas en escabeche de mandarina

7. Charlatán: Tosta de sardina e higos

8. Pracer: Chicharro soasado con escabeche de tomate

9. O Lagar da Estrella: Carpaccio de gambón al ajillo

10. Millo: Pappardelle con steak tartar

11. A Espiga: Setas de temporada guisadas, yema y salsa aireada de queso San Simón

12. Caballa 14: Usuzukuri de sargo con erizo y lima

13. Culuca: Callos

La Ruta del Vermut refuerza el compromiso de Coruña Cociña con la promoción de la gastronomía local, la colaboración entre establecimientos y la puesta en valor del producto gallego, en este caso a través de una propuesta informal y participativa que conecta directamente con el público.

Con esta acción, la asociación continúa consolidando su calendario de actividades de 2025, que busca dinamizar la oferta gastronómica de la ciudad y proyectar la creatividad de los chefs coruñeses.

Cartel de la Ruta del Vermut
Cartel de la Ruta del Vermut

Te puede interesar

El ideal gallego

El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en A Coruña
Redacción
Juana de Vega

El Ayuntamiento homenajará en Difuntos a Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane
Belen Cebey
Vecinos de Cortiñán se movizan contra las obras del baipás impulsadas por Transportes

Medio centenar de vecinos de Cortiñán cortan el tráfico en protesta por el baipás
Fran Moar
La lluvia estará presente en la ciudad durante toda esta semana

Así se despedirá octubre de A Coruña: calor, frío... y mucha lluvia
Dani Sánchez