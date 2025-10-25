Sabores de otoño: trufa, calabaza y dulces de miedo para celebrar Samaín en A Coruña

Muffins de Calabaza de Habaziro HABAZIRO

El otoño cuenta con aroma a trufa, a calabaza y a chocolate. Las cartas de los restaurantes, de las cafeterías y de las pastelerías se visten de temporada y también de terror para celebrar Halloween y Samaín. Pizzas con alma italiana, galletas que hipnotizan, tartas inspiradas en el Día de los Muertos o cafés con espíritu “feiticeiro”. Estas son algunas de las propuestas más sabrosas del momento en la ciudad herculina.

​Grosso: la Italia más otoñal

La nueva carta de Grosso Napoletano cuenta con dos ingredientes estrella: la trufa y la calabaza. Dos sabores clásicos de la cocina italiana que se han convertido también en imprescindibles en las cartas españolas.

La pizza Alba al Tartufo rinde homenaje a la ciudad italiana de Alba y a su célebre trufa negra. Se compone de base tartufata, champiñones, mozzarella fiordilatte, coppa crujiente y albahaca fresca, una pizza que es puro otoño.

La segunda novedad es la Zucca di Stagione, con base de crema de calabaza, gorgonzola, mozzarella fiordilatte, salame napolitano y albahaca. Una pizza de sabor envolvente y con ese punto dulce que aporta la calabaza.

Como entrante, la nueva Provola Tartufata eleva su ya clásica Provola Affumicata con un toque de lujo. Queso ahumado fundido al horno de leña, salsa tartufata, champiñones, albahaca, parmesano y focaccia recién hecha.

Las tres novedades que ofrece Grosso Napoletano @JORCHALON

Gazteka: el espíritu americano con sabor ácido

En Gazteka, la esencia de la gastronomía americana se sirve en formato burritos, tacos, bowls y repostería artesanal. Esta temporada sorprenden con su cookie de llave ácida, disponible solo hasta el 2 de noviembre. Una creación efímera, divertida y con un punto irreverente que está conquistando a los más golosos.

Cookie de llave ácida de Gazteka La Gula Gourmet

Chök, dulzura mexicana

Recién llegada a la calle Real de A Coruña, la pastelería chök celebra Halloween inspirándose en el Día de los Muertos. Su propuesta estrella es una tarta vegana sin gluten que mezcla tradición mexicana y estética cinematográfica.

Elaborada con bizcocho vegano de chocolate intenso, mousse de chocolate y avellanas, y un corazón de mermelada de frambuesa, esta creación evoca las emblemáticas calaveritas de azúcar y convierte la repostería en homenaje y celebración.

La tarta de Halloween de chök en A Coruña

Inzo Coffee: Samaín en taza

La cafetería de especialidad Inzo Coffee, ubicada en el número 62 de la calle San Andrés, se transforma estos días en un escenario terrorífico decorado con esqueletos, arañas y calabazas. Su propuesta incluye un blend especial de Samaín, galletas con forma de calabaza y araña, y su esperado Pumpkin Spice Latte.

Blend feiticeiro de INZO

Makkan: una cena de muerte

El 31 de octubre, Makkan celebra su fiesta de Halloween, de 21:00 a 3:30 horas. Una noche con menú temático, decoración aterradora, camareros caracterizados y DJ en directo.

El menú incluye propuestas como “dedos de bruja” (langostinos crujientes con salsa de ajo negro), “ojos diabólicos” (huevos rellenos de ensaladilla de remolacha), “calabaza envenenada” (mini quiche de calabaza) o “tumba de cerdo” (bao de pulled pork con bloody mary).

Entre los platos principales destacan la merluza al horno con gambón, pulpo y crema de patata o el jarrete de ternera braseada. De postre, una mousse de mascarpone y chocolate blanco con frutos rojos frescos. Todo maridado con vinos gallegos y riojanos, y un cóctel temático: la esperada “pócima secreta”.

Cartel de la cena de Halloween de Makkan

Habaziro: tradición y raíces

La pastelería artesanal Habaziro rinde homenaje a sus raíces mexicanas con la elaboración del tradicional Pan de Muertos, disponible durante todo el mes. Un dulce simbólico que celebra la vida y el recuerdo de quienes ya no están.

Su masa, elaborada con masa madre estilo brioche, es suave y aromática, disponible en dos versiones: clásica con azúcar y canela, o glaseada. Además, este año incorporan una novedad de temporada: los muffins de calabaza, perfectos para acompañar con café o chocolate caliente.

Pan de muertos de Habaziro HABAZIRO

State Cookies, las cookies que hipnotizan

Las cookies al más puro estilo neoyorquino tienen en State Cookies su versión más casera y creativa. El proyecto de Alexa Valbuena lanza una edición limitada de Halloween con galletas que parecen salidas de una película: ojos que observan, coberturas que hipnotizan y sabores que conquistan al primer bocado.

Solo estarán disponibles durante la campaña de Halloween, o hasta que desaparezcan... de forma terrorífica.