Hijos de Rivera compra "la mejor ginebra del mundo"

Las ginebras de Vanagandr

Hijos de Rivera formalizó este lunes la adquisición de Vánagandr, destilería gallega fundada en 2014 en Cambre y propietaria de la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge, la competición de bebidas espirituosas más longeva y prestigiosa a nivel internacional. Vánagandr es, además, la única marca de London Dry española que ha ganado la medalla de oro y dos dobles oros consecutivos en dicho concurso, refrendando así su calidad en la alta gama del sector de la ginebra, en pleno crecimiento.

Enrique Pena, productor de la mejor ginebra del mundo: “Después de este trofeo ya casi no hay nada más” Más información

Vánagandr: la ginebra de Cambre que ha conquistado el mundo Más información

De este modo, la compañía gallega completa su oferta con las ginebras y el vodka de esta destilería artesanal que ha conseguido más de 40 premios internacionales desde su fundación, de la mano de su maestro destilador, Enrique Pena, un referente del sector.

Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, ha destacado “la gran oportunidad de incorporar una propuesta de destilados excepcionales, de reconocido prestigio, con los que la empresa comparte valores propios de la identidad y la filosofía artesanal en la elaboración o la calidad excelente de los productos”.

Un momento de la firma entre Francisco Ucha y Enrique Pena

Por su parte, Enrique Pena, ha señalado además que incorporarse "como maestro destilador en Corporación Hijos de Rivera marca el inicio de una nueva etapa profesional en una empresa" con la que comparte "la firme convicción por la excelencia en cada producto”. Pena es el único maestro destilador español miembro del Gin Guild, organización internacional que promueve la excelencia en la destilación de ginebra.

Esta adquisición, explican desde Hijos de Rivera, refuerza el proyecto de destilados de Corporación no solo con la incorporación del saber hacer de Pena y una London Dry de referencia sino con el vodka que también elabora Vánagandr. Estos productos se suman al portfolio de destilados de la compañía, que ya cuenta con F de Formentera y los licores Hijos de Rivera y Quenza, y gestiona la distribución de los rones de Arehucas y la gama de Destiny Spirits.