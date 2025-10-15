Victoria y Osmalín celebran la inauguración de Rexouba, el pasado 4 de octubre, en la Avenida de Monelos

El pasado sábado 4 de octubre abrió sus puertas Rexouba , un nuevo espacio take away ubicado en el número 143 de la Avenida de Monelos, que combina el gusto por la cocina y la repostería casera con el cariño de una historia familiar. Detrás del proyecto están Victoria Parra Perales y su madre, Osmalín Perales, dos mujeres venezolanas que, tras nueve años viviendo en A Coruña, decidieron dar forma a su propio sueño gastronómico.

“Llevábamos tiempo imaginando algo que nos representara. Mi madre cuenta con más de 25 años de experiencia en repostería, llegó a tener su propia escuela en Venezuela, y yo siempre he estado a su lado en la cocina. Así que decidimos que era el momento”, cuenta Victoria.

En Rexouba se pueden encontrar desde bocaccias gourmet hasta cookies al estilo neoyorquino, tequeños, pastelitos y las populares bebidas melosas, una versión de la tradicional chicha venezolana elaborada con pan, leche, canela y hielo, que también ofrecen con toppings como Oreo, Lacasitos o Nutella.

Victoria Parra Perales, en el mostrador de Rexouba, durante los primeros días tras la apertura del local. CEDIDA

El nombre Rexouba proviene de una expresión gallega que alude al cotilleo o a la conversación distendida. “Rexouba significa cotilleo en gallego, hablar de algo o de alguien, y nos pareció divertido y muy de aquí. Queríamos un nombre que sonara local, pero que también reflejara ese ambiente cercano y familiar que tenemos”, explica Victoria con una sonrisa.

La filosofía de Rexouba se basa en ofrecer productos de primera calidad. “Utilizamos mantequilla pura, chocolates de la marca Valrhona y materias primas seleccionadas. No usamos margarina ni productos industriales. Cuidamos la presentación tanto como el sabor, porque queremos que quien pruebe nuestros productos tenga siempre ganas de volver”, detalla Osmalín.

Detalle de una de las cookies New York Style, con relleno generoso y sabor a Oreo, una de las favoritas del público CEDIDA

Y parece que lo han conseguido. La acogida en su primera semana ha superado todas las expectativas. “Estamos muy sorprendidas”, confiesa Victoria. “Han venido muchos clientes venezolanos, pero también gallegos y españoles que se han enamorado de nuestras cookies o de los pastelitos. Hasta señoras mayores se acercan y me dicen: ‘Dame una cajita para llevar’. Eso nos emociona muchísimo”, añade.

En su obrador, madre e hija elaboran todo a diario: “Todo lo hacemos nosotras, desde las masas hasta los rellenos”, asegura Victoria. La oferta es amplia: 25 sabores de cookies, 10 variedades de bocaccias, y más de 30 tipos de pastelitos con opciones como carne mechada, jamón con queso crema, chorizo con queso del país, pollo o cordon bleu. Todos se acompañan con salsa, pensados para disfrutar al momento o para llevar.

Además, ofrecen productos congelados, tanto salados como dulces, para que el cliente pueda hornearlos en casa sin perder frescura ni sabor.

Más allá del mostrador, Rexouba es la historia de una familia que llegó desde Venezuela con ganas de trabajar y de construir un futuro en Galicia. “Estamos felices, de verdad. La gente nos ha recibido con cariño, y eso nos impulsa a seguir”, cuenta Osmalín.