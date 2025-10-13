Vanessa Armas de Velásquez, creadora de Vanessa Bakery CEDIDA

En el número 8 de la Estrecha de San Andrés, ha abierto sus puertas un pequeño templo para los amantes de las cookies al estilo neoyorquino. Se llama Vanessa Bakery , y detrás del mostrador -siempre con una sonrisa y el aroma irresistible de galletas recién horneadas- está Vanessa Armas de Velásquez, una mujer que convirtió la pasión y la paciencia en un proyecto lleno de sabor.

“Abrimos el 1 de septiembre. Ya tenemos un mes y la receptividad ha sido excelente. Estoy muy agradecida, la gente se ha volcado y eso te llena el corazón”, cuenta Vanessa, mientras recuerda los nervios y la ilusión de aquel primer día.

Su producto estrella son las New York Style Cookies: esas galletas gorditas, crujientes por fuera y suaves por dentro, que te transportan al otro lado del Atlántico desde el primer bocado. “Todas o casi todas están rellenas, excepto la clásica, que lleva tanta cantidad de chips de chocolate que no lo necesita. Es perfecta para quienes prefieren una galleta más sencilla, pero igual de irresistible”, explica.

La propuesta de Vanessa Bakery va más allá de las cookies: a diario ofrece cheesecakes y lemon pies, y durante los fines de semana suma sus creaciones más singulares, los crookies -que unen el hojaldre del croissant con la masa de la cookie- y los brookies, mitad brownie, mitad galleta. Pero si hay algo que define a Vanessa Bakery es su espíritu creativo: “Tenemos ocho sabores fijos en carta, pero cada semana sacamos uno nuevo, edición limitada. Por ejemplo, ahora tenemos el de calabaza, por temporada, y está volando”.

En el mostrador siempre esperan sus ocho sabores fijos: la clásica, cookies & cream, Matilda, red velvet cream, churro, pistacho, rubí y lemon pie. “Cada una tiene su encanto, su textura, su historia. Detrás hay muchas pruebas, muchas horas y, sobre todo, mucho amor”, confiesa.

Las cookies de Vanessa Bakery, inconfundibles por su tamaño, textura y aroma CEDIDA

Y no es una frase hecha: Vanessa lleva más de un año buscando la galleta perfecta. “Mis primeras catadoras fueron mis hijas”, dice riendo. “Y son mis críticas más duras. Me dicen la verdad sin filtro, y eso me ayudó muchísimo”. Después de ese proceso de ensayo y error, llegó el empujón definitivo: “Mi esposo fue quien me animó a dar el paso. Me decía: ‘Ya tienes la galleta perfecta, atrévete’. Y aquí estamos”.

En Vanessa Bakery todo se hace con ingredientes de primera calidad. “El chocolate marca la diferencia. Hay muchos tipos y marcas diferentes, y si no uso los ingredientes correctos, la galleta no queda igual. Por eso cuidamos cada detalle”, explica.

Esa dedicación se nota, y los clientes lo confirman. “Hace poco vino un chico que había estado en Nueva York probando las galletas de Levain Bakery, que son las pioneras. Al principio no quería probar las mías, pero le regalé una. Al día siguiente volvió y me dijo: ‘Es que siento que estoy comiendo una de esas aquí en A Coruña’. Imagínate cómo me sentí. Fue un piropazo”, cuenta emocionada.

Las creaciones más especiales de Vanessa Bakery llegan los fines de semana: las crookies y los brookies CEDIDA

Vanessa no solo ofrece dulces para disfrutar en el momento, también prepara encargos personalizados para regalar o celebrar. “A veces nos piden cajitas para cumpleaños, para regalar a la pareja… y las armamos con mucho mimo, con su tarjetita, su cinta, su toque personal. Son un detalle perfecto”, dice con orgullo.

Y esto es solo el principio. “Pronto tendremos café para acompañar las cookies, y la idea es seguir creciendo, incluso abrir otra tienda más adelante. Pero sobre todo, que la gente se atreva a venir, a probar. Les prometo que no se van a arrepentir”, concluye.