Una nueva vida en la calle Barrera: hoy nace Bar 23

El acogedor interior de Bar 23, que se inaugura esta tarde en la calle Barrera -

Ayer fue el último servicio de Intenso. Hoy, sin pausa y con la misma ilusión de siempre, se abren las puertas de Bar 23, en el número 23 de la Calle Barrera. Cambia el nombre, cambia el concepto, pero se mantiene algo esencial: la pasión por la cocina.

Detrás de esta nueva aventura están Álvaro Victoriano y Rubén García, impulsores del Grupo Peculiar, que han querido dar un giro cercano y auténtico a este rincón gastronómico coruñés. “Siempre tuve la ilusión de tener un bar. Tantos recuerdos de mi infancia, aquellos domingos en familia entre risas y buenos momentos… Hoy nace Bar 23, cocina de bar sin tonterías. El bar de mi vida”, confiesa Álvaro, con la emoción de quien cumple un sueño.

La Calle Barrera respira taberna y aperitivo, y Bar 23 llega para sumarse a esa esencia. Aquí no hace falta reservar, aunque también es posible, ni comprometerse a un menú largo: se puede entrar a disfrutar de un vermú, picar algo al vuelo, brindar con un vino o sentarse a disfrutar con calma de una cocina que sabe a Galicia y a muchos recuerdos.

El propio chef lo resume con claridad: “Bar 23 es para chatear, para el vermú, para el picoteo rápido… pero también para quedarse”. No faltarán los guiños de tradición: entre semana se servirá tapa gratis de patatas revolconas con torreznos, los domingos habrá callos y los sábados, las célebres migas de su madre, con las que Álvaro rinde homenaje a su historia personal.

Decoración de Bar 23 - CEDIDA

Las especialidades de Bar 23

En Bar 23 la carta se lee como un manifiesto tabernero, pero hay platos llamados a convertirse en auténticos iconos:

- El Mollete 23, con chistorra, tetilla fundida y yema rota, que promete ser la seña de identidad del bar.

- El flautín crujiente de costilla de cerdo casero, San Simón y trufa, un bocado de culto.

- Las vieiras al gratén, que reivindican el producto gallego con mimo y creatividad.

- La oreja crujiente con salsa brava de vinagre y pimentón, una declaración de intenciones de lo que significa comer sin artificios.

- La Torrija 23 con sopa de tiramisú, que ya apunta a ser el postre estrella.

Una carta pensada para volver

Más allá de sus especialidades, la propuesta de Bar 23 invita a recorrer sabores reconocibles, esos que apetecen siempre y que aquí se sirven con un punto propio.

En los clásicos de taberna no faltan la ensaladilla rusa con bonito, unas bravas que se preparan con salsa de la casa, croquetas de jamón ibérico o una tosta crujiente de sardina ahumada.

Galicia también está muy presente en la mesa: desde los mejillones de la ría en escabeche hasta la empanada artesana de xoubas -solo disponible los fines de semana-, pasando por la tortilla al estilo Betanzos o el imprescindible pulpo a feira con cachelos.

No podían faltar las gildas, tan en tendencia, en distintas versiones: la clásica, la gallega y la “23”, con cecina, queso de oveja y tomate seco, que ya apunta a convertirse en favorita.

La sección de fritos caseros habla de la cocina sincera de Álvaro: torreznos de Soria acompañados de patatas revolconas, alcachofas crujientes con chistorra y parmesano o calamares a la andaluza con patatas y alioli.

En el apartado de carnes, la carta reúne guisos y preparaciones con alma de taberna: carrilleras al vino tinto, zorza con huevos de gallo celta, croca de rubia gallega o el siempre querido raxo con pimientos de temporada.

Y para cerrar, ofrecen tres postres: tarta de queso Idiazábal, Torrija 23 con sopa de tiramisú -que promete dar mucho que hablar, o pan con chocolate.

El cierre de Intenso no supone un adiós, sino una transformación. Bar 23 no es solo un bar: es un espacio de encuentro, una vuelta al origen con la mirada puesta en la gastronomía honesta, sabrosa y cercana.

Con cada tapa, cada plato y cada brindis, Álvaro cumple aquella ilusión de niño que soñaba con un bar donde se vivieran momentos compartidos. En la Calle Barrera, Bar 23 comienza su historia con la fuerza de una promesa sencilla: 23 razones para volver.