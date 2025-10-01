Regresa Maridaje Ancestral, el planazo del Museo de Estrella Galicia para disfrutar del Samaín con una cena de inspiración histórica

El evento Maridaje Ancestral regresa a MEGA para celebrar Samaín con un viaje en el tiempo a través del paladar - CEDIDA

En una velada guiada por el técnico de Cultura de Cerveza de MEGA, Martín Gómez, por el sumiller y arqueólogo David Bea y por el especialista en cervezas históricas Xavier Tortosa, el público podrá ampliar su conocimiento sobre la tradición cervecera a través de la degustación de bebidas artesanas procedentes de Bélgica, Finlandia, Lituania, Noruega e, incluso, una surgida de la unión entre Grecia y Turquía. Todas ellas estarán acompañadas de cinco platos creados por Terra Food Solutions y de la habitual caña de bienvenida que ofrece MEGA.

"Maridaje Ancestral es el resultado de un trabajo titánico que nos ocupa casi todo el año, pero que nos permite traer a A Coruña las más raras cervezas ancestrales europeas", explica David Bea, quien avanza que este año el público podrá degustar propuestas únicas como "la sahti finlandesa o la kaimiskas lituana, esta última procedente de un pequeño bar en Panevėžys". "Podremos volver a admirar, tocar y oler los auténticos vasos cerveceros nórdicos, muchos de ellos con siglos de antigüedad. Es un evento único que nos permite investigar y acercar la historia al público", apunta el arqueólogo y sumiller.

Por su parte, el técnico de Cultura de Cerveza de MEGA señala que Maridaje Ancestral "es el evento más ilusionante del año". "Es un proyecto tan complejo como único. La incorporación de David Bea y Santiago Fernández (Terra Food Solutions) en la segunda edición del evento lo impulsó, facilitando que se pueda cuidar cada detalle de la propuesta: la cerveza, el plato y la narrativa histórica. Además, la llegada de Xavier Tortosa ayudó a poner el foco en la elaboración de cerveza en la antigüedad. Celebrar esta quinta edición es un sueño", afirma Martín Gómez.

El menú de Maridaje Ancestral es el siguiente: