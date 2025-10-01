Día Internacional del Café: los mejores lugares para disfrutar de una buena taza en A Coruña

Café de Goloso -

El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una jornada dedicada a rendir homenaje a una de las bebidas más consumidas del mundo y a promover prácticas más sostenibles en su producción. Esta cita también busca reconocer el trabajo de los agricultores y productores que hacen posible que cada día se consuman más de 2.250 millones de tazas de café en todo el planeta.

El café, para millones de personas representa un ritual, una pasión y una cultura que reúne a quienes disfrutan de su aroma y sabor. El Día Internacional del Café invita a conocer la historia de este grano, a reflexionar sobre su cadena de producción y a celebrar su importancia en la vida cotidiana.

En ciudades como A Coruña, el café de especialidad vive un momento de auge. Acudir a una cafetería para probar nuevas preparaciones o disfrutar de un buen latte se ha convertido en una experiencia que va más allá del simple hecho de tomar una taza de café. Para quienes deseen celebrar este día, la ciudad cuenta con una variada oferta de locales que apuestan por el café de calidad y el trabajo artesanal.

1) Doña Bárbara

Ubicado en el número 3 de Alfonso Molina, este café de especialidad pensado para llevar utiliza leche fresca gallega procedente de una pequeña granja familiar. Su propuesta incluye cafés de distintos orígenes como Brasil, Etiopía u Honduras, junto a una selección de dulces como trenzas de canela o bizcochos, perfectos para acompañar la bebida.

Café de Doña Bárbara -

2) Goloso Coffee Counters

En la calle Plaza,en el número 13, a pocos metros de la plaza de María Pita, se encuentra Goloso Coffee Counters, un espacio pensado para llevar que combina café de especialidad, dulces y snacks. Trabajan con granos de distintos orígenes, tostados por profesionales de confianza, principalmente Singular Coffee (O Grove). Su estilo desenfadado y urbano lo convierte en una parada ideal para disfrutar de un buen café en pleno centro, acompañado de un capricho dulce.

Café de Goloso -

3) INZO Coffee

Situado en el número 62 de la calle San Andrés, este proyecto promueve la cultura del café de especialidad, con granos de cultivo sostenible, ético y trazable. Importa café directamente desde el origen y cuenta con su propia marca, INZO, concebida para dejar huella sin dañar el planeta. Además, ofrecen una gran variedad de dulces y opciones saladas que completan la experiencia en un ambiente moderno.

Café de INZO -

4) Onda Café

En el número 6 de la Plaza Vista, cerca de la playa del Orzán, este local ofrece café tostado en Madrid. Dispone de tres líneas: una de sabor dulce procedente de Brasil, otra afrutada originaria de Uganda y una opción más clásica para filtrados manuales. Onda está ubicado en un edificio histórico que en su momento fue una lavandería.

Café de Onda Café -

5) Astro Café Roasters

Con tres locales en la ciudad (San Andrés 159, Alcalde Marchesi 4 y La Torre 17), esta tostadora independiente nació en 2018 como la primera del norte de Galicia. Su estética está inspirada en el espacio y tienen como misión acercar el café de calidad a todo el público. Además, organizan catas, formaciones y encuentros en torno al café, lo que los ha posicionado como una referencia en la cultura cafetera local.

Café de Astro Café -

6) Waco

En el número 22 de la calle Alameda, este espacio fundado en 2020 defiende que el café es naturalmente dulce y recomienda degustarlo sin azúcar. Con una estética cuidada y moderna, se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los amantes del café de especialidad. Sus baristas no solo preparan bebidas, sino que explican el origen y las notas de cada grano, lo que ha captado la atención de referentes del sector y de un público cada vez más curioso.

Café de Waco -

7) Conuco Coffee Roasters

En la calle Orzán, concretamente en el número 178, Conuco tuesta su propio café en el interior del local y apuesta por granos de calidad y trazabilidad. Además de un café excelente, ofrece un ambiente acogedor con decoración cálida, acompañado de dulces caseros y opciones saladas. Es un espacio perfecto para pasar un rato tranquilo, trabajar con el portátil o disfrutar de una sobremesa sin prisas, siempre acompañado del aroma de su tostadora en marcha.