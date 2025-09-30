Coruña Cociña suma tres nuevas estrellas a su firmamento gastronómico

De izquierda a derecha: José Mago, de O Lagar da Estrella; José Reboredo, de Caballa 14; y Jorge Trigo, de A Espiga - CEDIDA

La familia de Coruña Cociña crece. El colectivo que reúne a algunos de los cocineros y cocineras más destacados de la ciudad da la bienvenida a tres nuevos talentos que llegan para aportar frescura, creatividad y más producto gallego a las iniciativas de este colectivo.

Se trata de José Mago, de O Lagar da Estrella; Jorge Trigo, más conocido como Koke, de A Espiga; y José Reboredo, Rebo, de Caballa 14. Tres nombres con trayectoria, pasión y un profundo respeto por la cocina local que se unen para hacer de esta asociación “todavía algo mejor”.

Desde su nacimiento en 2016, Coruña Cociña ha demostrado que la unión hace la fuerza. Surgió con un objetivo claro: poner en valor la gastronomía coruñesa, elevar el nivel de la hostelería local y crear acciones conjuntas que acerquen la cocina a todos los públicos. Hoy, con 17 asociados, el colectivo mantiene intacto ese espíritu colaborativo y suma energías para seguir creciendo.

El equipo de Coruña Cociña lo forman nombres que son referencia en la ciudad: Chisco Jiménez (Culuca), Álvaro Victoriano (Grupo Peculiar y presidente de la asociación), Alma García (Greca), Javier Freijeiro y Moncho Bargo (Pracer), Gorka (Pulpeira de Melide), Antonio Amenedo (Pazo de Santa Cruz), Pablo Gallego (Restaurante Pablo Gallego), Enrique Vázquez (Terreo), Víctor Basante (Casa Arrueiro), Fernando Agrasar, “Caco”, (As Garzas y Salitre), Fabián Mouzo (Camiño Fala), Pablo Morales (Habaziro) y Moncho Méndez (Millo).

Ahora, con la llegada de Mago, Koke y Rebo, el grupo se amplía y gana en diversidad de estilos que sigue distinguiendo a la asociación.

Próximas citas

La nueva etapa llega cargada de propuestas. Entre las actividades que Coruña Cociña tiene en agenda destacan:

- Ruta del Vermut: en la que cada local ofrecerá una tapa especialmente pensada para maridar con este clásico de la barra.

- Recetario digital en formato cómic: un proyecto innovador que reunirá elaboraciones, ideas y trucos de los chefs coruñeses.

- Jornada de mini chefs: donde los más pequeños podrán cocinar junto a tres miembros de la asociación en un espacio adaptado para ellos.

- Una acción conjunta con Ponte da Boga: unirá cocina y vino gallego.

Todas estas iniciativas se plantean de manera altruista y con un firme compromiso con la ciudad, para que vecinos y visitantes disfruten de la gastronomía coruñesa en todas sus formas.

A Coruña es, cada vez más, una plaza imprescindible en el mapa gastronómico español, y colectivos como Coruña Cociña son buena prueba de ello.