State Cookies hornea en A Coruña las auténticas cookies estilo New York

Alexa Valbuena y Kevin Falcones, fundadores de State Cookies - CEDIDA

Las cookies estilo New York tienen fama mundial, pero en A Coruña ya se disfrutan con un giro especial: el toque casero que Alexa Valbuena ha puesto en su proyecto, State Cookies . En menos de un año, esta iniciativa ha conquistado a quienes buscan cookies gigantes, rellenas y con sabores sorprendentes, todo elaborado bajo pedido y sin local físico de momento.

Venezolana de nacimiento, Alexa siempre ha estado vinculada a la cocina. Hoy estudia Dirección de Servicios de Restauración, pero desde hace años la repostería forma parte de su vida. “Siempre me ha gustado el tema de los dulces, bocaditos, repostería… esta pasión me llevó a crear algo diferente aquí en A Coruña”, cuenta.

El proyecto comenzó en familia, compartiendo dulces entre amigos y seres queridos, hasta que decidieron dar el paso. “Comenzamos queriendo impulsar un poquito las ventas aquí, y poco a poco ha ido bien. Ahora nuestro objetivo es que la gente nos reconozca y se enamore de la marca”, explica Alexa.

Varias de las irresistibles cookies de State Cookies listas para su entrega - CEDIDA

El catálogo de sabores de State Cookies es amplio y creativo: marshmallow, cinnamon, chocopistacho, choconuts, lemon pie, Lotus, Nutella, M&M, Oreo, churro, membrillo o queso crema, entre otras. De entre todas, hay tres que siempre se repiten en los pedidos: chocopistacho, churro y cinnamon. “Creo que lo que engancha es el sabor casero. No son empalagosas, tienen un equilibrio perfecto, así que puedes comer varias sin problema”, asegura Alexa.

Aunque el fuerte de State Cookies son las cookies estilo New York, también preparan dulces para eventos, como alfajores, pan de limón e incluso, tequeños.

Un trabajo en equipo

Aunque Alexa es la creadora en el obrador, no está sola: Kevin Falcones, su pareja, se encarga del marketing y la gestión de redes sociales. “Nos organizamos muy bien: dejamos todo listo antes de ir a clases y contamos con servicio de entrega a domicilio para que las cookies lleguen a cualquier rincón de A Coruña”, explica.

Los packs más habituales son de dos o cuatro cookies, aunque también preparan encargos más grandes para celebraciones, siempre con antelación.

En febrero de 2026, State Cookies cumplirá su primer año. A pesar del poco tiempo, la acogida ha sido muy positiva y ya piensan en dar el siguiente paso: abrir un local propio y ampliar el alcance de los repartos. “La acogida aquí ha sido increíble, y estamos muy agradecidos. Nos encantaría poder entregar nuestras cookies en aldeas más alejadas, en otras provincias e incluso, en Portugal, estamos trabajando en ello”, comenta Alexa.

Con su variedad de sabores, su esencia casera y la dedicación de Alexa y Kevin, State Cookies demuestra que a veces lo más dulce no está en una gran cadena ni en un escaparate, sino en proyectos pequeños que nacen con pasión y llegan directo al paladar.