MEGA celebra su Octoberfest con una gran experiencia gourmet

La celebración del Oktoberfest en MEGA se celebrá los dos próximos viernesCedida

Este fin de semana, el primer y único recinto museístico de España dedicado a la cultura de cerveza se suma a la celebración del festival cervecero más famoso del mundo. Por tercer año consecutivo, MEGA propone un plan gourmet para vivir de forma exquisita el Oktoberfest; y lo hace por partida doble: los viernes 26 de septiembre y 3 de octubre, a las 21.00 horas, en la Sala de Degustación del Museo de Estrella Galicia.

De este modo, MEGA invita al público a celebrar uno de los festivales más afamados del mundo, el Oktoberfest, de una forma curiosa y exquisita, con una cena maridaje que para viajar hasta las tierras bávaras con los cinco sentidos, para conocer y degustar lo mejor de la famosa fiesta alemana.

Esta doble cena maridaje del Oktoberfest en MEGA, que corre a cargo de La Teresa, incluye una cata de cinco cervezas, acompañadas por cinco platos de inspiración germánica. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y cultural completa, catando y descubriendo curiosidades y secretos de una de las fiestas más celebradas a lo largo del mundo, cuyos orígenes se remontan al año 1810. El menú maridaje constará de lo siguiente:

· Cerveza sorpresa con xarda curada acompañada por ensalada de encurtidos.

· Erdinger Urweisse con kartoffelsalat.

· Erdinger Dunkel con magret de pato con frutos rojos y chucrut.

· Schlenkerla Stifgartenbier con cebolla de Bamberg rellena de carne con guiso de setas.

· Black Coupage con milhoja de crema de manzana y praliné de avellanas.

El Oktoberfest es la fiesta cervecera más popular de Alemania y una de las más celebradas en todo el mundo en la que se puede conocer y disfrutar además de la cerveza, de la gastronomía, la música y la cultura de Baviera. Esta fiesta tiene su origen en la ciudad de Múnich en 1810 como parte de los festejos de boda del príncipe Luis I y desde entonces la ``fiesta de octubre´´ ha seguido celebrándose de forma más o menos ininterrumpida hasta nuestros días, aunque con la llegada del siglo XX se adelantó su celebración al mes de septiembre.

El equipo de Cultura de Cerveza de MEGA ha diseñado una actividad de dos horas de duración que fusiona cerveza, historia y gastronomía y en la que el público se acercará a la historia de esta celebración, descubriendo su origen asociado a una carrera de caballos, su evolución a lo largo de sus más de 200 años y su enorme difusión en el mundo actual, mientras degusta cinco cervezas diferentes y muy especiales, acompañadas de cinco platos de inspiración alemana con un toque muy gallego.