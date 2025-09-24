La moda de las gildas en A Coruña, ¿a qué precio?

Gildas de ComettaCOMETTA

En A Coruña hay un nuevo ritual que conquista las barras: el palillo. Con él llega la gilda, ese bocado pequeño y salino que combina aceituna, piparra y anchoa, y que ahora vive un auténtico renacer. Lo que antes era una simple tapa para acompañar el vermut se ha convertido en una tendencia urbana, con locales que compiten por ofrecer la mejor, la más creativa… y también la más cara.

La historia de la gilda empieza lejos de Riazor, en el bar Vallés de San Sebastián. Allí, en los años 40, un cliente apodado Txepetxa ensartó en un palillo el acompañamiento del vino: una piparra, una aceituna y una anchoa. Lo bautizaron como gilda, en honor a la película de Rita Hayworth, y el resto es historia. Ocho décadas después, A Coruña la ha hecho suya, sumándose a una fiebre que convierte el momento del aperitivo en el instante más esperado del día.

Clásicas, creativas… y con precios para todos los bolsillos

La gilda presume de humildad, pero en su versión coruñesa demuestra que también sabe vestirse de lujo. Basta recorrer algunos bares para comprobar que los precios van desde el gesto popular hasta el capricho gourmet:

- Vermutería Martínez: la opción más asequible, con gildas a 1,70 €, perfectas para repetir sin pensar.

- Bodega Martirio: clásica o con queso, ambas a 2 €.

- Gluglú: fiel a la receta tradicional, a 2,5 €.

- Vermutería Caldito: tres versiones (clásica, boquerón y especial con queso y tomate seco) a 2,5 € cada una.

- Salpica: de la sencilla de 2,50 € a la versión “de autor” con atún rojo y emulsión de ajo blanco a 6,50 €, una de las más caras de la ciudad.

- Doña Gilda (en NØR): artesanal, con anchoa y boquerón, a 3,90 €.

- Cometta: tres unidades con anchoa de Santoña a 6,90 €, ideal para compartir.

- Milata Bonita: propuestas abundantes con doble anchoa, boquerón o incluso pulpo (precio según combinación).

El aperitivo como termómetro gastronómico

Que una tapa tan sencilla se haya convertido en objeto de culto dice mucho del momento que vive el aperitivo coruñés. La calidad de las anchoas, la creatividad de los chefs y la voluntad de sorprender marcan la diferencia. Entre la gilda de barrio y la versión premium hay apenas unos euros, pero también una declaración de intenciones: tradición frente a sofisticación.

En cualquier caso, el placer es el mismo. Un buen vermut, una barra animada y ese equilibrio perfecto de vinagre, sal y picante que, por muy de moda que esté, sigue recordándonos que las mejores cosas caben en un solo bocado.