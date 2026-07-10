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La Xunta archiva definitivamente el proyecto de Altri en Palas de Rei

Lorenzana señala que al ser una resolución administrativa cabe interponer un recurso contra la misma

Efe
10/07/2026 22:59
Lorenzana anuncia el archivo del proyecto de Altri ayer ante los medios
Lorenzana anuncia el archivo del proyecto de Altri ayer ante los medios
Xoán Rey (Efe)
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La Xunta de Galicia anunció este viernes el archivo definitivo del expediente del proyecto de Altri en Palas de Rei, Lugo, al considerar que las alegaciones de la empresa no son “adecuadas o suficientes” para seguir adelante.

 “Hace escasas horas acabamos de comunicar a la empresa Altri la resolución de archivo de su expediente”, dijo la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a medios tras un acto en Santiago de Compostela.

 La Xunta anunció en febrero que había iniciado el proceso para archivar el proyecto de la sociedad Greenfiber, participada en un 75% por Altri y en un 25% por la española Smarttia, en Palas de Rei, donde tenía previsto instalar una fábrica de celulosa y fibras textiles.

 Lorenzana explicó entonces que la decisión se debía a que el proyecto preveía una conexión eléctrica a la subestación de Palas de Rei pero esa solución había quedado fuera de la planificación energética hasta 2030 del Gobierno, de modo que la empresa no podía justificar la conexión a la red.

 Greenfiber presentó alegaciones y propuso recurrir a la cogeneración para abastecer de energía a su fábrica y no depender de la red eléctrica exterior. Sin embargo, la Xunta consideró que esas alegaciones no son “adecuadas” o “suficientes” para seguir adelante con el proyecto y le comunicó el archivo “definitivo y firme” del expediente.

 La conselleira recordó que al ser una resolución administrativa cabe interponer un recurso-contencioso administrativo. Además, dijo que desconoce si la empresa tiene intención de iniciar un nuevo procedimiento para instalar su fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas.

 “La empresa lo que está es pretendiendo continuar con el procedimiento iniciado”, indicó. Lorenzana recordó que la declaración de impacto ambiental, que fue favorable, lleva vigente más de un año y tiene un plazo de caducidad de cuatro, “con lo cual este proyecto parece que no tiene muchas posibilidades de salir adelante”.

 El proyecto Gama pretendía construir una factoría que produciría 200.000 toneladas anuales de lyocell, una fibra textil elaborada a partir de celulosa. 

La instalación en Palas de Rei provocó una ola de contestación social, debido a los impactos que podría tener tanto en la comarca de Ulloa como en el río Ulla y la ría donde desemboca, la de Arousa, con una gran producción marisquera. 

Greenpeace dice que es una “victoria” de la movilización popular

La organización ecologista Greenpeace celebró el archivo definitivo a la planta de Altri en Palas de Rei y defendió que es una “victoria” de la movilización popular, aunque lamentó que el Gobierno gallego no haya reconocido el impacto ambiental negativo del proyecto. 

Esto ha sido “una lucha social que logró demostrar que este proyecto era inviable y lesivo”, señaló la entidad.

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