Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Galicia

Un colegio de Vigo sanciona a cinco alumnos por presunto acoso a una niña del centro

Efe
24/10/2025 13:43
Escolares
Escolares
Archivo El Ideal Gallego

El equipo de actuación contra el acoso escolar del Colegio Concertado Monterrey de Vigo, compuesto por varios profesores del centro, ha decidido abrir cinco procedimientos correctores con sanciones para seis alumnos de sexto de Primaria implicados en un presunto caso de acoso sobre una niña de 5 años.

La decisión, según una nota de la Consellería de Educación, sucede a la realización de investigaciones iniciales en las que "se ha determinado la existencia de conductas contrarias a la convivencia".

Los padres de la supuesta víctima denunciaron que la pequeña estaba sufriendo acoso escolar por parte de media docena de chavales de 10 y 11 años, lo que ha despertado una profunda indignación en la comunidad escolar.

Tanto es así que este mismo viernes, al final de las clases, se celebrará una concentración a las puertas del colegio para denunciar.

La Xunta, en un comunicado, además de reiterar su "tolerancia cero con este tipo de conductas", afirma que el servicio de "Inspección Educativa seguirá supervisando el correcto desarrollo por parte del centro del procedimiento establecido en el Protocolo educativo para la prevención, la detección y el tratamiento del acoso y del ciberacoso escolar".

Te puede interesar

Laura Vázquez, directora de Márketing e Innovación de Gestán

Gestán, presente en la primera edición del Atlantic Green Hub
Redacción
Uno de los árboles quemados en la calle Eugenio Carré

¿Por qué los vecinos de Os Mallos están 'quemados'?
Guillermo Parga
Varios alumnos del Rosalía de Castro, esta mañana, en la Fundación Barrié

Una veintena de escolares recrean en A Coruña la Galicia de los años 20
Dani Sánchez
Pasarela del Castillo de Santa Cristina

Oleiros pide al Ministerio acelerar la tramitación de la obra de la pasarela del Castillo de Santa Cruz
Redacción