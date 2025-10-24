Un colegio de Vigo sanciona a cinco alumnos por presunto acoso a una niña del centro

Escolares Archivo El Ideal Gallego

El equipo de actuación contra el acoso escolar del Colegio Concertado Monterrey de Vigo, compuesto por varios profesores del centro, ha decidido abrir cinco procedimientos correctores con sanciones para seis alumnos de sexto de Primaria implicados en un presunto caso de acoso sobre una niña de 5 años.

La decisión, según una nota de la Consellería de Educación, sucede a la realización de investigaciones iniciales en las que "se ha determinado la existencia de conductas contrarias a la convivencia".

Los padres de la supuesta víctima denunciaron que la pequeña estaba sufriendo acoso escolar por parte de media docena de chavales de 10 y 11 años, lo que ha despertado una profunda indignación en la comunidad escolar.

Tanto es así que este mismo viernes, al final de las clases, se celebrará una concentración a las puertas del colegio para denunciar.

La Xunta, en un comunicado, además de reiterar su "tolerancia cero con este tipo de conductas", afirma que el servicio de "Inspección Educativa seguirá supervisando el correcto desarrollo por parte del centro del procedimiento establecido en el Protocolo educativo para la prevención, la detección y el tratamiento del acoso y del ciberacoso escolar".