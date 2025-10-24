Atracan a punta de pistola la sucursal de Caixa Rural Galega de Cervantes, en Lugo

Coche de la Guardia Civil Europa Press

Un hombre armado con una pistola ha atracado a primera hora de este viernes la sucursal del banco Caixa Rural Galega del municipio lucense de Cervantes.

Según informan fuentes cercanas al caso, el hombre accedió a la oficina alrededor de las 8.30 horas, poco antes de que una trabajadora abriese la sucursal al público.

El asaltante, con guantes y peluca, apuntó a la mujer y le exigió que abriese la caja fuerte, de donde cogió dinero del interior. Tras su huida, la mujer alertó de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido, con un dispositivo de búsqueda activo para detener al atracador. Según las estimaciones, el botín podría rondar los 90.000 euros.