Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Galicia

Atracan a punta de pistola la sucursal de Caixa Rural Galega de Cervantes, en Lugo

Ep
24/10/2025 12:31
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
Europa Press

Un hombre armado con una pistola ha atracado a primera hora de este viernes la sucursal del banco Caixa Rural Galega del municipio lucense de Cervantes.

Según informan fuentes cercanas al caso, el hombre accedió a la oficina alrededor de las 8.30 horas, poco antes de que una trabajadora abriese la sucursal al público.

El asaltante, con guantes y peluca, apuntó a la mujer y le exigió que abriese la caja fuerte, de donde cogió dinero del interior. Tras su huida, la mujer alertó de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido, con un dispositivo de búsqueda activo para detener al atracador. Según las estimaciones, el botín podría rondar los 90.000 euros.

Te puede interesar

Laura Vázquez, directora de Márketing e Innovación de Gestán

Gestán, presente en la primera edición del Atlantic Green Hub
Redacción
Uno de los árboles quemados en la calle Eugenio Carré

¿Por qué los vecinos de Os Mallos están 'quemados'?
Guillermo Parga
Varios alumnos del Rosalía de Castro, esta mañana, en la Fundación Barrié

Una veintena de escolares recrean en A Coruña la Galicia de los años 20
Dani Sánchez
Pasarela del Castillo de Santa Cristina

Oleiros pide al Ministerio acelerar la tramitación de la obra de la pasarela del Castillo de Santa Cruz
Redacción