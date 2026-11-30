El Presidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda, atiende a los medios tras votar en compañía de sus hijas EFE

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha celebrado esta medianoche que la ciudadanía haya hablado claro en las elecciones de este 29N, que su partido haya vuelto a ganar y que el gobierno del cambio vaya a poner "punto y final a los agravios, desprecios e indolencia" del Ejecutivo del PSOE.

En la sede del partido en Santiago y entre sonoros aplausos, ha confiado Rueda en que al frente de España se ponga el "sentidiño gallego", porque "ya era hora de que España se empezase a parecer un poco a Galicia y a partir de ahora va a ser así".

"Toca seriedad, gestión, honradez, cambio", ha reivindicado Rueda, y pese al presumible gobierno de PP y Vox, ha festejado que los de Santiago Abascal se hayan quedado una vez más sin representación en Galicia, al ser incapaces de mover el tablero y vencer la hegemonía de los populares en este territorio.

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Alfonso Rueda ha elevado los brazos en señal de victoria, ha tenido gestos de cariño con la número dos al Congreso por A Coruña, Fabiola García, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y ha confesado su júbilo.

La anécdota de la jornada ha estado marcada por la presencia de la policía en la sede donde se ha seguido el escrutinio tras el aviso de que en ese local había fiesta y ruido.