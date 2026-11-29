Alberto Lema, Rosana Pérez, Néstor Rego, Ana Pontón, Mercedes Queixas, Avia Veira y Mario Figueira, en Palexco

Las elecciones generales de este domingo dejan una renovación relevante en las filas que van a ocupar en el Congreso los 23 diputados elegidos por las cuatro circunscripciones gallegas, toda vez que solo nueve volverán a sentarse en la Cámara baja.

Una de las caras nuevas con relación al anterior mandato, aunque a la vez una antigua conocida, será la nacionalista Rosana Pérez, que ha logrado hacerse con el segundo escaño por A Coruña para el BNG (elevando a tres las actas nacionalistas -junto con la de Pontevedra-) y regresará a una Cámara en la que ya estuvo entre 2012 y 2016.

La relación de diputados gallegos elegidos este 29N es la siguiente:

Diputados por A Coruña

1. Miguel Ángel Tellado (PP) -Ferrol, 1974- es el secretario general del PP. Se estrenó en el Congreso en la pasada legislatura, aunque en su salto a Madrid con Feijóo, a cuyo núcleo duro pertenece, estuvo en la Cámara alta como senador por designación autonómica.

2. Fabiola García Martínez (PP) -Ribeira (A Coruña), 1985- entra por primera vez en el Congreso, tras una amplia trayectoria en la Xunta como conselleira de Política Social, cargo que tuvo que dejar para ir en las listas. Es licenciada en Derecho.

3. Álvaro Pérez López (PP) -A Coruña, 1973- vuelve a la Cámara baja. Licenciado en Derecho, forma parte en Madrid del entorno más próximo a Feijóo, de quien fue jefe de gabinete y secretario xeral de Presidencia cuando dirigía la Xunta.

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4. Olaya Otero Sanjurjo (PP) -Santiago de Compostela, 1984- se estrena como diputada estatal. Técnico de Recursos Humanos, es concejala en la capital gallega desde 2023.

5. Obdulia Taboadela (PSOE) -Madrid, 1964-. Doctora en Sociología. Es profesora de la Universidad de A Coruña, profesión que compaginó con distintos cargos político. Así, ha sido Subdelegada del Gobierno en A Coruña y concejala del Ayuntamiento de A Coruña y senadora durante la XIII Legislatura y diputada durante la XV Legislatura.

6. Julián Reina (PSOE) -Málaga, 1984- tiene estudios de Turismo y Derecho y experiencia en el ámbito laboral privado en sectores muy diferentes, como camarero, taxista, especialista en limpieza auxiliar en Navantia, es concejal socialista en Ferrol desde 2019. Fue secretario de las XSG en Ferrol e integrante de ejecutiva del PSOE provincial coruñés.

7. Néstor Rego (BNG) -O Vicedo, 1962- es profesor de lengua gallega y literatura. Participó en el proceso de unidad que dio lugar al nacimiento del BNG y fue representante del Bloque en el Ayuntamiento de Santiago entre 1995 y 2008. En la actualidad forma parte del Consello Nacional y de la Executiva del BNG. En la pasada legislatura fue el único representante de los nacionalistas gallegos en la Cámara Baja.

8. Rosana Pérez (BNG) - A Pobra do Caramiñal, 1964- ha sido hasta ahora diputada en el Parlamento de Galicia, donde se encarga habitualmente de asuntos relacionados con el ámbito pesquero. Además, ya fue diputada por A Coruña en el Congreso entre 2012 y 2016. Ejerció como concejala y portavoz municipal del Bloque entre 1995 y 2012 en su localidad natal y fue diputada provincial y portavoz del grupo provincial entre 2007 y 2011. También forma parte del Consello Nacional del Bloque.

Diputados por Lugo

1. Francisco Conde (PP) -Monforte de Lemos, 1968- repite en el Congreso. Doctor en Economía y profesor de la CEU San Pablo hasta que Feijóo, con quien tiene amistad personal, lo fichó como asesor en la Xunta en 2009, fue luego su conselleiro de Economía y después vicepresidente autonómico.

2. Cristina Abades (PP) -A Coruña, 1971- vuelve a sentarse en el Congreso, donde se estrenó en el último mandato. Licenciada en Derecho y funcionaria, fue edila en la ciudad de la muralla.

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3. Jaime de Olano Vela (PP) -A Coruña, 1970- seguirá en el Congreso, donde tiene acta desde 2011. Licenciado en Derecho, ha ocupado diversas responsabilidades en el PP y fue edil en Viveiro.

4. Patricia Otero. Monforte, 1979. Licenciada en Derecho por la USC, ejerció como abogada laboralista en su propio despacho y, anteriormente, trabajó en UGT. Fue segunda teniente de alcalde de Burela y diputada en el Parlamento de Galicia. Desde 2024 y hasta la convocatoria elecotoral fue diputada en el Congreso. Fue secretaria provincial del PSdeG de Lugo en 2019 y pertenece a la ejecutiva del PSdeG.

Diputados por Ourense

1. Ana Belén Vázquez (PP) -Bande, 1975- logra de nuevo acta de diputada en el Congreso, donde entró en el año 2000. Exalcaldesa de Bande, licenciada en Derecho y funcionaria, cobró notoriedad al final del pasado mandato por el episodio del gas pimienta.

2. Roberto González (PP) -A Merca (Ourense), 1982- consigue su primera acta en el Congreso en su estreno en política. Policía Nacional, ejerció durante varios años como portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). También es técnico de fútbol UEFA A.

3. Rosa Quintana (PP) -Venezuela, 1959- repite en la Cámara baja. Con una trayectoria ligada a la Administración pública y a los asuntos marítimos, fue conselleira de Feijóo, quien la incorporó por primera vez en las listas al Congreso en las generales de 2023.

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4. Carmen Rodríguez Dacosta -Ourense, 1969-. Licenciada en Derecho, trabajó como formadora en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y es asesora jurídica de UGT Galicia. Fue delegada de la Consellería de Traballo, posteriormente, directora de Personal del Ayuntamiento de Ourense, donde tambén fue concejala. Es diputada en el Parlamento de Galicia desde julio de 2019. Forma parte de la ejecutiva provincia PSOE de Ourense.

Diputados por Pontevedra

1. Julio García Comesaña (PP) -Vigo, 1968- abandonará el Parlamento autonómico para entrar en la Cámara baja. Especialista de Radiofísica Hospitalaria, ha ocupado diversos cargos ligados a la gestión sanitaria y fue conselleiro de Sanidade con Feijóo. Con asiento en el Pazo do Hórreo, dejará libre la Secretaría de la Mesa.

2. Pepa Pardo (PP) -Pontevedra, 1977- cambiará Senado por Congreso. Abogada, es edila en la ciudad pontevedresa.

3. Pedro Puy (PP) -Granada, 1962- repite en el Congreso. Doctor en Derecho y profesor universitario, antes de su paso a las Cortes fue diputado autonómico y portavoz de los populares en el Pazo do Hórreo.

4. Abel Losada (PSOE) -Ourense, 1964-. Doctor en Ciencias Económicas por la USC es profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidade de Vigo (UVigo). Milita en el PSOE desde 1987 y fue, entre otros cargos, diputado autonómico, concejal en Vigo y subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra. Forma parte de la Ejecutiva del PSdeG.

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5. María Adrio Taracido (PSOE) -A Coruña, 1956-. Licenciada en Derecho y diplomada en Criminología por la USC, fue vicedecana del Colegio de Abogados de Pontevedra, órgano que representó en la comisión de derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía. Fue concejala en Pontevedra, senadora en varias legislaturas y diputada en el Congreso.

6. Manuel Ángel Pazos Lamoso (PSOE) -Marín, 1977-. Es ingeniero Técnico Forestal e Ingeniero de Montes, con casi tres décadas de trayectoria profesional en empresas de asesoramiento forestal y medioambiental. Fue varias veces candidato del PSOE a la Alcaldía de Marín, donde es portavoz del PSOE y secretario de la agrupación local. Integra la ejecutiva provincial del PSOE de Pontevedra y es miembro del Consejo de Administración del Puerto de Marín.

7. Carme da Silva (BNG) -Pontevedra, 1966- es licenciada en Química por la USC. Además de senadora por designación autonómica en la última legislatura, la nacionalista fue diputada en el Parlamento de Galicia entre 2005 y 2009 y en el 2012. También estuvo durante 28 años como concejala en el Ayuntamiento de Pontevedra.