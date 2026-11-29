Néstor Rego votando EFE

El candidato del BNG al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, ha apelado este domingo a una participación masiva en las elecciones generales para que la ciudadanía decida "qué queremos ser como país", al tiempo que ha ejercido su derecho al voto en el Centro Sociocultural de Figueiras, en Santiago de Compostela.

Allí ha estado acompañado por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y la concelleira de Capital Cultural, Educación y Memoria Histórica de Santiago, Míriam Louzao.

Rego ha asegurado que ha ejercido su derecho al voto "con convicción y con confianza en el país".

"Apelo a todos los gallegos y gallegas a que voten, a que lo hagan masivamente, a que haya una gran movilización en las urnas", ha afirmado el candidato, quien ha recordado que en estos comicios se elige a los representantes de Galicia en las cuatro circunscripciones y a los diputados que contribuirán a decidir su "futuro inmediato".

"Estamos decidiendo qué queremos ser como país, lo que queremos ser como pueblo", ha señalado Rego, que ha insistido en que la sociedad gallega debe tener la palabra en esta jornada electoral.

También ha hecho declaraciones a la prensa la líder de los nacionalistas, Ana Pontón, que ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas "con ilusión y con decisión".

"Las mujeres sabemos que nos costó mucho más conquistar derechos", ha subrayado Pontón, que ha considerado que esta jornada es una oportunidad para que su voz se escuche y puedan decidir el futuro de Galicia.

Ha defendido que la ciudadanía tiene la capacidad de elegir con su voto quién quiere que la represente en el Congreso y ha llamado a participar pensando en "qué es lo mejor para nuestro futuro y cómo construir aquí más prosperidad".

Posteriormente, Pontón se ha desplazado al Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), también en Santiago, para efectuar su voto. E