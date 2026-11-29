Jornada electoral en A Coruña Germán Barreiros

La participación en las elecciones generales en Galicia se ha situado en el 68,15 % a las 18:00 horas, lo que supone un incremento de 12,19 puntos porcentuales respecto al 55,96 % registrado a la misma hora en los comicios de 2023.

Según el primer avance de participación, un total de 1.395.130 electores han ejercido ya su derecho al voto, frente a los 1.240.537 contabilizados en las anteriores elecciones generales a la misma hora.

Por provincias, Ourense registra el mayor incremento de participación, con un crecimiento de 12,8 puntos más que en 2023, lo que se traduce en un 66,27 % de participación a las 18:00 horas frente al 53,47 % de 2023.

En A Coruña, el porcentaje alcanza el 68,23 %, 12,27 puntos más que el 55,96 % registrado en las anteriores elecciones.

En Lugo el crecimiento fue de 12,21 puntos; con una participación del 66,27 %, frente al 54,06 % de los anteriores comicios.

Por su parte, Pontevedra presenta una participación del 69,44 %, con hasta 11,99 puntos por encima del 57,45 % de 2023.

De este modo, la participación aumenta en las cuatro provincias gallegas en este segundo avance de la jornada electoral.

Hasta las 18:00 horas votaron 626.138 personas en A Coruña; 536.705 personas en Pontevedra; 174.126 personas en Lugo; y 164.748 personas en Ourense.

La participación en las elecciones generales a nivel nacional de este domingo a las 18.00 horas es del 68,15 por ciento, lo que supone récord histórico, con 15,02 puntos más que en los comicios de 2023 y la mayor cifra de ciudadanos que han votado hasta esta hora en unos comicios, según datos del Ministerio del Interior.