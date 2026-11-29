Constitución de las mesas electorales EFE

Las 3.912 mesas electorales desplegadas en esta jornada electoral en Galicia han quedado constituidas sobre las 9.15 horas sin incidencias reseñables, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Galicia.

"La jornada se está desarrollando con total normalidad", ha remarcado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que ha destacado que todo el dispositivo está funcionando sin problemas, todo ello bajo una coordinación desde este organismo central.

"Lo importante es que la jornada transcurra con normalidad, participación y todas las garantías para que los gallegos y gallegas puedan ejercer su derecho a voto", ha apuntado.

En concreto, a las ocho de la mañana se constituyeron las tres primeras mesas en Galicia: en el Centro Social de Toimil, en Xove (Lugo), en la antigua Escuela Pública de San Cristovo, en Monterrei (Ourense) y en el edificio de Servicios Múltiples de Neda (A Coruña).

La primera mesa que se constituyó en la provincia de Pontevedra fue la del Centro Sociocultural de Trabanca, en Vilagarcía de Arousa, que lo hizo un minuto después de las ocho de la mañana. La provincia de Ourense fue la primera en completar la constitución de la totalidad de sus 523 mesas electorales, con la última en Baños de Molgas.

En Lugo, la última mesa en constituirse fue en el Aula de la Naturaleza de Friol y en Pontevedra, en el CEIP Froebel de la ciudad de Pontevedra. En A Coruña, la última mesa constituida fue una de las ubicadas en el Centro Ágora, en la ciudad hreculina, a las 9.15 horas. En esta mesa, la Junta Electoral acordó la prolongación en 15 minutos del horario de votación. La apertura se completó sin incidentes reseñables.

MÁS DE 2,7 MILLONES LLAMADOS A VOTAR

Este domingo electoral están llamados a votar 2.734.433 electores y electoras en Galicia, de las que 2.217.410 personas corresponden al censo de electores residentes (CER) mientras que 517.023 son personas del censo electoral de residentes extranjeros (CERE). Un total de 75.980 personas podrán ejercer el derecho al voto en Galicia por primera vez.

Estas elecciones elegirán las personas que ocuparán 23 escaños en el Congreso de los Diputados y 16 en el Senado por las cuatro circunscripciones electorales de Galicia.

La Delegación del Gobierno realizó en estas semanas varios simulacros del procedimiento electoral, con el objetivo de que las próximas horas si desarrollen con la misma normalidad que en las pasadas elecciones.

MEDIOS DESPLEGADOS

En total, está movilizado un equipo de 260 empleados y empleadas de la Delegación y de las cuatro subdelegaciones en las provincias. En total hay 3.912 mesas en 2.307 locales electorales. Estas son gestionadas por 11.736 integrantes de las mesas. En el seguimiento y recopilación de datos participan un total de 2.528 representantes de la Administración.

Además, contarán con el respaldo de 7.697 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En concreto, 4.241 de la Guardia Civil; 2.414 de la Policía Nacional y 1.042 de Policía Local.

Entre las principales novedades de este proceso electoral, los electores y electoras podrán identificarse por primera vez con el DNI digital, a través de la aplicación MiDNI. Para facilitar este procedimiento, cada mesa electoral contará con un dispositivo de lectura.

RESULTADOS

Por otra parte, habrá dos avances de participación: a las 14.00 y a las 18.00 horas. A las 20.00 horas se cerrarán las mesas y empezará el escrutinio, sumando los votos efectuados en mesa con la incorporación de los votos emitidos por correo.

Los representantes de la Administración presentes en las mesas realizarán la comunicación de los resultados, que podrán consultarse en la web de las elecciones generales, que está operativa, https://29neleccionesgenerales.eres/ y en la aplicación móvil habilitada por el Ministerio del Interior.