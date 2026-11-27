Alumnos en un aula de un instituto gallego Javier Alborés

Varios centros educativos gallegos volvieron a recibir este viernes falsos avisos de bomba, en concreto, el IES Sanxillao y el IES Muralla Romana de Lugo, y el IES San Clemente de Santiago de Compostela, aunque ninguno tuvo que ser desalojado, según informaron las fuentes consultadas.

Sin embargo, tras recibir correos electrónicos con avisos sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos en sus instalaciones, las direcciones de los centros activaron el protocolo de seguridad y alertaron al 112.

En este contexto, la Policía Nacional se desplazó hasta los centros educativos para comprobar el contenido de los mensajes y revisar las instalaciones. En el caso de Lugo, las inspecciones se realizaron en torno a las 11.00 y a las 12.00 horas.

La Policía Nacional comprobó el contenido de los correos electrónicos e inspeccionó las instalaciones

“Escasa credibilidad”

Los avisos fueron considerados de “escasa credibilidad” y, a diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, no resultó necesario desalojar los edificios ni suspender las clases.

La actividad lectiva pudo continuar con normalidad. Cabe recordar que en la jornada de los pasados miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ya realizaron desalojos y revisiones después de recibir falsos avisos de bomba.

Recepción simultánea

Los avisos fueron recibidos de forma prácticamente simultánea al mediodía mediante un correo electrónico dirigido a las direcciones educativas y afectaron a unos 80 centros gallegos. En la ciudad de Lugo, los avisos afectaron al IES Sanxillao, el IES Muralla Romana y el IES Nosa Señora dos Ollos Grande.

Además, también afectó a municipios de la provincia como Viveiro, Monforte de Lemos y Ribadeo. A raíz de estos incidentes, tanto la Fiscalía Provincial de Lugo como la Fiscalía Provincial de A Coruña incoaron de oficio diligencias de investigación por estas amenazas.

El objetivo de esta medida judicial es recopilar toda la información sobre los hechos y analizarla conjuntamente para esclarecer quién está detrás de los avisos.

Llamada a la tranquilidad

El pasado 24 de noviembre, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, hizo un llamamiento a la tranquilidad tras los avisos de amenaza de bomba que afectaron en las últimas semanas a colegios gallegos y a instituciones como el Parlamento de Galicia, y que finalmente, como en el caso de ayer, también resultaron ser falsos.

A preguntas de los periodistas, Blanco insistió en aquel momento en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y remarcó que trabajaban en la identificación de “esa persona o personas que mandaron anónimos”.

“Son delitos”, señaló entonces para insistir en que cuando se identificase al autor o autores pedirían “que se aplique el peso de la ley sobre esas personas”. En el mismo sentido, se pronunció en relación a la celebración de las elecciones generales, incidiendo en que el electorado podía acudir a votar con garantías de seguridad.

Este tipo de alertas se han convertido en una tónica recurrente también a nivel europeo con ciberataques a supermercados o falsos avisos de bomba en aeropuertos o colegios como ha pasado en el Reino Unido, Francia o Italia, entre otros.