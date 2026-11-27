Vázquez y Lorenzana, en el centro, este viernes en el parque eólico de Norvento Xunta de Galicia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, visitaron este viernes un parque eólico para reivindicar las repotenciación que promueve la Xunta en este sector, como forma de hacer “compatible” el desarrollo industrial con el “respeto al medio ambiente”.

En declaraciones a los medios, la conselleira resaltó que esta medida, en concreto, va a permitir reducir el número de aerogeradores hasta en un 85%, según sus estimaciones. Por su parte, el conselleiro ha subrayado la “apuesta” del Gobierno gallego por las renovables al considerarlas “imprescindibles para reducir las emisiones”.

Sin ellas, dijo, “es imposible llegar” a los retos fijados en este ámbito. Acompañados del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, Lorenzana y Vázquez visitaron el parque experimental de la empresa Norvento, que pusieron como ejemplo de que “en Galicia es posible innovar y desplegar energía renovable con tecnología cien por cien gallega”.

Lorenzana apuntó que “en este momento” hay en Galicia 24 instalaciones eólicas en distintas fases de repotenciación (terminadas, en curso o solicitadas). Esto, según la Xunta, permitirá reducir hasta en un 85% el número de aerogeradores (897 menos), y pasar de 1.047 a 150 operando, tras la sustitución de los viejos equipos por otros más modernos y eficientes.

En cuanto al plan sectorial eólico de Galicia, Lorenzana indicó que en 2027 comenzará su tramitación ambiental estratégica. La conselleira constató que el Ejecutivo central “tuvo a bien presentar el recurso de constitucionalidad y está pendiente de que se resuelva”.

Aprovechó para criticar a un “Gobierno central que parece ser el más medioambientalista pero que con la otra mano está paralizando la repotenciación”. “Pienso que porque la idea no fue de ellos”, resolvió.