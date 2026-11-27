Emergencias 112

Varios menores han resultado heridos leves en la mañana de este viernes al registrarse un accidente entre un autobús escolar y un camión en la avenida Ricardo Mella de Vigo.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos después de las 09.00 horas y fue el propio conductor del autobús el que alertó a los servicios de emergencia, informando de que había tenido un accidente contra un camión mientras trasportaba a unos 26 niños.

Inicialmente indicaba que ninguno de los menores estaba herido pero, en una llamada posterior, solicitó asistencia sanitaria para una niña, que presentaba una herida leve.

Más tarde, los servicios de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 contactaron con el 112 para explicar que se había solicitado asistencia para unos seis o siete menores que presentaban diferentes traumatismos.