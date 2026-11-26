Alfonso Rueda asiste a la inauguración del 25 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Traumatología Laboral, este jueves EFE/ Brais Lorenzo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves la puesta en marcha de un plan que busca reducir la duración de las bajas laborales en coordinación con todos los profesionales sanitarios "para mejorar la prevención, la atención y la recuperación" de los trabajadores que presentan lesiones relacionadas con la actividad laboral.

Así lo ha indicado durante su participación en el acto inaugural del XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Traumatología Laboral (Setla), celebrado en el Auditorio de Ourense, acto al que también asistió el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

En su intervención, el titular del Ejecutivo ha defendido que, pese a que el absentismo laboral es "una cuestión muy delicada" en España, la puesta en marcha de este plan "era absolutamente necesario" tras subrayar el impacto que supone en todos los parámetros, económicos, de productividad y para el PIB.

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"Decir que no hay que plantearse soluciones creo que es un error. El problema existe y nuestra obligación es intentar poner soluciones respetando el derecho a la salud y el derecho a la recuperación de todos aquellos que están de baja por un proceso médico", ha esgrimido Rueda.

Esto pasa, ha dicho, por la coordinación entre los profesionales sanitarios para mejorar la prevención, la atención y la recuperación de las lesiones relacionadas con la actividad laboral.

Tras asegurar que la salud en el trabajo va "más allá" del ámbito estrictamente sanitario, ha subrayado la importancia de la colaboración "estrecha" entre los profesionales implicados en la salud laboral, desde médicos de familia, inspección sanitaria y especialistas en traumatología hasta psiquiatría y psicología para favorecer una buena recuperación.

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Dentro del trabajo impulsado por la Xunta, ha destacado el plan de mejora puesto en marcha en 2024 de mejora de la gestión de la incapacidad temporal y al que ahora se suma este nuevo plan con el apoyo de la patronal y de UGT.

En este punto, Rueda ha dicho que la Xunta mantuvo conversaciones "con quien ha querido negociar", la patronal y UGT. "CC.OO. estuvo y después se descolgó y la CIG como es habitual no quiso saber nada", ha proseguido.

El presidente de la Xunta ha explicado que el plan que se extenderá hasta 2029 pivotará sobre tres ejes como son: la apuesta por la prevención "llevando la cultura preventiva al trabajo real de cada sector y de cada trabajador"; cuidado del bienestar laboral "de una forma integral, salud física y mental" y un tercer reto, para que las reincorporaciones se produzcan "con garantías", en colaboración con las mutuas.

Con este objetivo, ha destacado la creación este mes de dos unidades especializadas en los dos grupos de enfermedades que ahora mismo protagonizan casi el 60% de las IT en Galicia, como son las patologías músculo-esqueléticas y la salud mental.

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El presidente autonómico ha subrayado la importancia de estas nuevas unidades tras asegurar que algunas veces la espera por una prueba o un tratamiento es lo que alarga las bajas y, en este sentido, ha defendido que este plan tiene como finalidad "no acortar las bajas sino que las personas recuperen su salud, su calidad de vida y autonomía en las mejores condiciones".

Además, ha destacado la creación de una figura de apoyo voluntario que ayudará a la incorporación de los trabajadores tras una IT, "siempre con el consentimiento del trabajador".

Frente a aquellos que cuestionan el derecho a la salud de los trabajadores, ha defendido que el objetivo es justo "lo contrario", que es garantizar "el derecho a la salud de los trabajadores", simplificando los procesos.