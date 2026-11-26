O Atlas Lingüístico Galego xa conta coa súa primeira versión dixital
A plataforma pon ao alcance da sociedade unha “parte substancial” dunha investigación de cinco décadas
O Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Fundación Barrié presentaron este xoves a ALGa dixital, unha plataforma web que pon ao alcance da sociedade cinco décadas de investigación sobre a diversidade do galego a través de 900 mapas interactivos.
A ferramenta, presentada en rolda de prensa pola reitora da USC, Rosa Crujeiras; a directora do ILG, Elisa Fernández; a directora da Fundación Barrié, Carmen Arias, e o investigador Xulio Sousa, ofrece unha “parte substancial” do Atlas, “até agora dispoñible só en volumes impresos”.
En concreto, a iniciativa incorpora décadas de investigación e permite consultar de forma interactiva unha ampla selección de materiais xa publicados, convertendo os mapas tradicionais do Atlas nun recurso “dinámico e adaptado ás necesidades de cada usuario”.
Así, se poden localizar nos mapas fenómenos concretos, observar a súa distribución xeográfica e descargar os datos. A aplicación organiza os contenidos ao redor de tres bloques: fonética, morfo sintaxe e léxico.
“O ALGa dixital sitúanos nun ámbito que está a transformar a forma de investigar, incorporar a tecnoloxía ás humanidades e non se trata de substituír, senón de pór ferramentas ao servizo das preguntas que nos formulamos desde hai tempo. Permítenos explorar os materiais desde perspectivas diferentes, abrir novas liñas de investigación e novas preguntas”, destacou Crujeiras.
Entre as principais novidades da plataforma destaca a súa capacidade de personalización, xa que os usuarios poden seleccionar variantes específicas, activar ou ocultar información co fin de comparar fenómenos lingüísticos.
“O obxectivo fundamental é que a información do Atlas puxésese en mans de investigadores de forma fácil pero sen esquecer a usuarios non expertos. Cubrir esas dúas necesidades: difundir o coñecemento e facelo accesible”, explicou Sousa.
O Atlas comeza na década de 1970 para estudar a variación geolingüística do galego que se falaba en zonas rurais, unha das investigacións “máis ambiciosas” sobre o galego.
Entre 1974 e 1977, un equipo do ILG percorreu Galicia e áreas limítrofes para documentar as formas de falar de centos de persoas. Así, a través dun cuestionario de preto de 3.000 preguntas, recompilouse información sobre a pronuncia, a gramática e o vocabulario que se utilizaba en distintas comarcas. O resultado foi a creación dun arquivo lingüístico e a publicación dos volumes do Atlas.
Rueda aborda coa RAG novas vías para a promoción da lingua
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantivo un encontro co presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, no que abordaron distintas cuestións relacionadas coa colaboración entre ambas as institucións e coa promoción da lingua galega.
Monteagudo presentou a Rueda o proxecto de creación da Fundación Prol_Academia, unha iniciativa que busca apoiar e impulsar actuacións de promoción da lingua e da cultura galegas en distintos ámbitos da sociedade, con atención á infancia e aos mozos.
Tamén analizaron a proposta de modificación dos estatutos da RAG e o procedemento para a súa tramitación por parte da Xunta, á que lle corresponde a súa aprobación.
Entre outros asuntos, abordaron o desenvolvemento do novo plan xeral de normalización, aprobado polo Parlamento de Galicia en outubro.