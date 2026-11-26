Vacunación a mayores de 65 para el ensayo clínico de la inyección de covid y gripe Quintana

La incidencia de la gripe en Galicia se mantiene en nivel basal (por debajo del umbral epidémico) con tendencia decreciente y una reducción de 7,2% y de 35,4% en la dispensa de antigripales y pruebas de antígenos, respectivamente, ha informado este jueves la Consellería de Sanidad.

En la semana que finalizó el 22 de noviembre, la tasa de consultas por gripe cayó un 14,7% y pasó de 15,3 a 13,1 consultas por 100.000 habitantes.

El descenso de la tasa se produjo en todos los grupos de edad hasta los 59 años. En el de 60 a 79 años permaneció estable y en el de 80 años y más subió un 24,6%.

La tasa de consultas disminuyó en todas las áreas de Galicia, excepto en la de Ferrol, donde hubo un repunte del 54,2%.

La positividad de los virus de la gripe fue de 5,7%, superior a la de la semana anterior.

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En cuanto a los ingresos hospitalarios por gripe, se notificaron 310 desde el inicio de la temporada, la gran mayoría (310) con virus del tipo A.

La semana pasada semana hubo una tasa de dos hospitalizaciones por 100.000 habitantes, semejante a la de los siete días previos. Se mantuvo estable en todos los grupos de edad excepto el de 0 a 4 años -aumentó un 24,5%- y el de 60 a 70 -descendió un 44,8%-.

Las únicas áreas en las que la tasa se incrementó fueron A Coruña y Pontevedra.

Caen las consultas por covid

En cuanto a la enfermedad de la covid, la tasa de consultas bajó un 17% y pasó de 9,9 a 8,3 por 100.000 habitantes, con caídas en todos los grupos de edades superiores a 19 años.

En los grupos de 0 a 4 años y de 5 a 19 años aumentó un 62,3% y un 34,1%, respectivamente, y la incidencia bajó en todas las áreas de Galicia, excepto en la de Lugo, donde subió.

La tasa de ingresos se mantuvo estable en 3,1 por 100.000 habitantes y bajó en todos los grupos a excepción de los de 0 a 4 años y de 20 a 59 años. En todas las áreas estuvo estable.

La positividad del virus de la covid fue de 9%, menor que la semana anterior (10,2%).