A Mesa publica un libro coas ideas sobre a lingua de Begoña Caamaño, autora homenaxeada nas Letras Galegas 2026
Un dos textos é a entrevista que Manuel Vidal Villaverde fíxolle á autora en 2010
A Mesa pola Normalización Lingüística lanza esta fin de semana 'Un idioma é algo precioso, único', un libro no que se reúnen dous textos coas ideas sobre lingua propia da escritora Begoña Caamaño, autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.
O primeiro dos textos é a entrevista que Manuel Vidal Villaverde fíxolle á autora, publicada no xornal Galicia Hoxe en 2010. Nela, Caamaño mostra o seu compromiso coa defensa da lingua galega e rexeita o "bilingüismo harmónico" e o "trilingüismo" por consideralos "falacias que perpetúan a subordinación do idioma".
A xornalista e escritora viguesa cualifica, ademais, de "execución" o Decreto do Plurilingüísmo, afirmando que "só conseguirá debilitar o galego".
O segundo texto incluido no novo volume editado pola Mesa está asinado pola alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, no que analiza a consciencia sociolingüística e o compromiso co idioma de Begoña Caamaño. Reflexiona sobre "o coidado que a xornalista e escritora puxo na lingua literaria: o perfeccionismo, o rexeitamento da tradución literal, a apertura ao portugués e o empeño en nomear o que a historia oculta".
Coa publicación destes textos, A Mesa súmase ao recoñecemento de Begoña Caamaño e recupera o seu pensamento sobre a lingua, retomando, para iso, as súas propias palabras nunha entrevista na que contaba que "un idioma é algo precioso, único, o froito de séculos de traballo, cultura, discusións e consensos".