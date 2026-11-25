El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta mañana, en la Ciudad de las TIC Xunta

La Xunta aprobará en la sesión plenaria de la próxima semana una nueva ley contra la violencia digital. Así lo ha anunciado en la mañana de este miércoles el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en el acto conmemorativo del 25-N que el Gobierno autonómico ha celebrado en el Coruña Estudio Inmersivo (CEI) de la Ciudad de las TIC. Esta nueva ley, según incidieron, perseguirá aquellas nuevas amenazas presentes a través de las tecnologías, como el control del teléfono móvil o la difusión de fotografías íntimas sin consentimiento, entre otras cuestiones: "Non vai facer milagres, pero vai marcar un antes e un despois", concretó Rueda.

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Durante su intervención, el titular de la Xunta defendió que es un "deber" reaccionar frente a las nuevas formas de violencia: "A violencia machista segue tendo moitas caras. Temos un reto moi importante por diante no que agardamos estar á altura. Hai que ter clarísimo que isto non vai de ideoloxías nin de cores, é unha situación na que é necesario actuar sen súbidas; estamos con elas para facerlles o camiño máis sinxelo", sentenció el presidente autonómico.

El acto

La Xunta conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un llamamiento a denunciar por parte de las víctimas en un acto, en formato coloquio, dirigido por Almudena de Urzáiz Rodríguez, periodista en la Televisión de Galicia (TVG) y víctima de violencia de machista. Durante su intervención, de Urzáiz aseveró el dolor y la "angustia" a la que se enfrentó en los últimos meses y destacó que esta problemática sigue siendo "un estigma que temos que visibilizar". Pódenos ocurrir a todas e con múltiples formas, a única saída pasa por aí. O medo paralízate ata o punto de que no ves saída", reconoció.

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Acto seguido, la periodista dio paso a la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez y al director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, quienes detallaron los diferentes aspectos de la nueva ley que esperan respaldar en los próximos días. De esta forma, se abordaron las medidas que incluirá la nueva ley gallega contra el acoso y la violencia digital. Así, se explicaron los avances que incluirá la misma para dar respuesta, entre otros aspectos, al ciberacoso o la difusión no consentida de material sexual. En este sentido, el objetivo es reforzar la prevención y la detección de casos, además de promover un plan integral de formación de aquellos profesionales que trabajan con las víctimas: "O sistema ten que adaptarse ás vítimas e non ao revés", incidió la conselleira. A ello, se sumará la aprobación en el próximo Consello de la Xunta de la convocatoria para 2027 de la prestación periódica de ayudas a víctimas de violencia de género.

Después, fue el turno de la presidenta de Stop Violencia de Género Digital, Encarni Iglesias, quien alertó del aumento de casos a través de internet y apuntó que "no se puede normalizar este tipo de violencia". De esta forma, mostró su agradecimiento a la nueva ley e incluso instó al propio Rueda que se extienda a las diferentes comunidades del territorio nacional: "El sufrimiento no entiende de fronteras", reclacó.