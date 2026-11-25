Un trabajador realiza su labor en una industria Archivo El Ideal Gallego

El salario bruto medio mensual de los trabajadores gallegos se situó en 2.393,1 euros en 2025, 104,1 euros por debajo de la media nacional, que fue de 2.497,2 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Galicia fue la novena comunidad autónoma con el salario bruto medio más alto, en una lista liderada por País Vasco (2.973,9 euros), Navarra (2.837,7 euros), Madrid (2.774,9 euros) y Cataluña (2.692 euros).

En el lado contrario están Extremadura (2.154,8 euros), Canarias (2.173,8 euros), Murcia (2.196,6 euros) y Castilla-La Mancha (2.242,4 euros).

En España, el salario medio de las mujeres se situó en 2.240 euros en 2025, frente a los 2.739 euros de los hombres, lo que supone una brecha salarial del 18,2%, 499 euros al mes y 1,63 puntos más que en 2024.

El salario medio bruto de los hombres aumentó un 5,6%, hasta los 2.739 euros, lo que supone 145,7 euros más que en 2024.

En el caso de las mujeres, la subida fue del 3,5%, hasta los 2.240 euros, 76,8 euros más que un año antes.

En los últimos años, la brecha salarial se había mantenido estable en torno al 16% para repuntar ahora hasta el 18%.

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Más hombres en los salarios altos

En 2025, los hombres tuvieron una mayor concentración relativa en los salarios altos que las mujeres. Así, el 34,4% ingresó 2.819 euros o más al mes, frente al 25,5% de las mujeres.

En los salarios bajos ocurrió lo contrario: el 40,4% de las mujeres tuvo un salario inferior a 1.639 euros, frente al 20,4% de los hombres.

En el conjunto de los asalariados, el 40% ganó entre 1.639 y 2.819 euros brutos al mes, mientras que un 30% percibió 2.819 euros o más y el 30% restante, menos de 1.639 euros.

Por su parte, el salario mediano —el que divide a los trabajadores en dos mitades, una por debajo y otra por encima— se situó en 2.092 euros, con un aumento de 91 euros (un 4,5%).

Por edad, los trabajadores de más edad presentaron en 2025 un mayor peso relativo en los salarios elevados, mientras que los jóvenes se concentraron en mayor medida en los salarios bajos.

Estas diferencias pueden estar relacionadas, entre otros factores, con la antigüedad en el empleo, la experiencia laboral, el tipo de contrato y la jornada de trabajo, explica el INE.

El salario medio bruto osciló entre los 1.439 euros que percibieron, en promedio, los menores de 25 años y los 2.768 euros de los asalariados de 55 y más años.

Más formación, más salario

Por otro lado, en general, a mayor nivel de formación, mayor salario.

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En 2025, el 44% de las personas con un nivel de estudios bajo —que como máximo habían concluido la enseñanza obligatoria— tuvo un sueldo inferior a 1.639 euros, frente al 38,2% de quienes tenían educación secundaria de segunda etapa y el 18% de aquellos con estudios superiores.

Por actividades, los salarios más bajos —menos de 1.639 euros— se concentraron en 2025 en las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (80,1 %) y en otros servicios (56,7 %).

Los más elevados se registraron en las actividades financieras y de seguros (4.130 euros), el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (3.912 euros) y la Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria (3.288,5 euros).