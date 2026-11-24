Embalse de Cecebre Quintana

Las reservas de los embalses gallegos vuelven a subir por segunda semana consecutiva, tras acumular varios meses de caída previa, de forma que suman 1.838 hectómetros cúbicos (hm3), 130 más que hace siete días (+7,6%).

De tal forma, las reservas de Galicia Costa (en el 48,5%) y Miño-Sil (49,7%) ya se aproximan al 50%, si bien siguen por debajo. Son datos inferiores a la media española del 58,6%.

En lo tocante a Miño-Sil, los embalses más caudalosos en la comunidad, acumulan 1.506 hm3, más de tres puntos por encima de la semana pasada. No obstante, supone menos que el dato de hace un año y de la media de la última década.

Las reservas de embalses gallegas rompen con la tendencia a la baja al registrar un ligero repunte en la última semana Más información

Mientras, los embalses de Galicia Costa se elevan hasta 332 hm3, dos puntos más que siete días antes. También en este caso son inferiores a hace un año y a la media de los últimos diez años.

Las precipitaciones fueron abundantes en la vertiente atlántica y afectaron en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima de España se produjo en Vigo (167,9 l/m2)