Accidente en la carretera autonómica PO-510, a la altura de O Porriño EFE/ Sxenick

La presencia de un perro en la carretera autonómica PO-510, a la altura del punto kilométrico 4,5 del término municipal de O Porriño (Pontevedra), ha provocado un grave accidente este martes y el traslado de dos personas al hospital.

Fue un particular quien alertó del siniestro al 112 Galicia al filo de las tres de la tarde, tras el impacto frontal entre dos turismos.

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales del servicios de emergencias de Urgencias 061, que evacuaron a las dos personas heridas, así como la Guardia Civil de Tráfico, que tuvo que cortar temporalmente la circulación, lo que provocó importantes retenciones.

Conductor detenido

Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un conductor en Ourense tras protagonizar una peligrosa huida al intentar eludir un control de alcoholemia establecido por una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ourense.

Según recogen en un comunicado, los hechos ocurrieron a las 23.25 horas del viernes 21 de noviembre, cuando los agentes dieron el alto a un turismo cuyo conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales y emprendió la huida, llegando incluso a poner en peligro la integridad de uno de los agentes, que tuvo que apartarse para evitar ser atropellado.

Destacan que, durante la fuga, el conductor realizó adelantamientos de elevado riesgo para los vehículos que circulaban en sentido contrario y efectuó un cambio de dirección antirreglamentario, incorporándose posteriormente a la carretera OU-0522, entre los términos municipales de Ourense y Amoeiro.

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Tras iniciar el seguimiento, los agentes localizaron el vehículo accidentado, después de salirse de la vía por el margen izquierdo y colisionar contra el cierre de una vivienda.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, los agentes constataron que sobre el conductor pesaban dos señalamientos judiciales de búsqueda en vigor, detención e ingreso en prisión, emitidos por órganos judiciales de Ourense y Pontevedra. En el momento de proceder a su detención intentó nuevamente escapar a la carrera, cayendo al suelo y golpeándose en la cara contra el muro de una vivienda, siendo trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Al día siguiente, tras dictarse el correspondiente auto judicial, ingresó en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. La Guardia Civil instruye diligencias por los presuntos delitos de conducción temeraria y conducción bajo la influencia de drogas.