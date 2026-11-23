Un barco de pesca Archivo El Ideal Gallego

El Consello de la Xunta ha autorizado la exención de garantías en los pagos a cuenta de las ayudas de 2027 para la recogida de residuos marinos y de algas que puedan afectar a los bancos marisqueros.

Así, tal y como ha informado la Consellería do Mar, las entidades beneficiarias podrán solicitar anticipos o cobrar parte de la subvención por los trabajos ya realizados y justificados sin tener que presentar un aval o otra garantía financiera.

Gracias a estas tareas de retirada de acumulaciones de algas se ayuda a evitar que, al descomponerse, reduzcan el oxígeno en los bancos y provoquen la muerte del marisco.

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La consellería do Mar destinará a esta convocatoria 900.000 euros, de los que 530.000 corresponden a 2027 y 370.000 a 2028. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) aporta el 70% de la financiación y la Xunta, el 30%.

Las ayudas se concederán en concurrencia competitiva y podrán solicitarlas las cofradías de pescadores, las organizaciones de productores pesqueros, las cooperativas del mar y otras entidades asociativas sin ánimo de lucro constituidas por personas pescadoras o mariscadoras, con sede y ámbito de actuación en Galicia.

La convocatoria se enmarca en el Plan Marlimpo Horizonte 2030. Podrá financiar tanto salidas específicas para retirar basura marina como los gastos derivados de la recogida de los residuos que aparezcan en los aparejos de pesca o durante la actividad habitual de marisqueo.

También se apoyará la retirada de acumulaciones de algas que puedan perjudicar los bancos marisqueros, así como la gestión de los materiales recogidos y las acciones de formación y sensibilización sobre basura marina.