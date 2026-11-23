Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes EFE/ Lavandeira jr

El Gobierno gallego ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consellería de Política Social, licitar por 50 millones de euros un total de 930 plazas concertadas en residencias de mayores de titularidad privada ubicadas en la comunidad.

De ello ha informado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, quien ha indicado que estas 930 plazas en residencias privadas suponen alrededor del 25% de los conciertos que mantiene la Xunta, a día de hoy, con este tipo de centros.

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Rueda ha explicado que afecta a residencias de las cuatro provincias, dado que 286 plazas están en centros de la provincia de Ourense, 222 en Lugo, 211 en A Coruña, y otras 211 en Pontevedra.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha advertido que en la licitación, a la hora de valorar propuestas, se primara "la calidad asistencial" que ofrezcan las empresas "sobre la oferta económica".

"Por ejemplo, la ratio de trabajadores por residentes, o la existencia de un plan de formación continua para el personal serán criterios que se tendrán en cuenta por encima del económico", ha señalado.