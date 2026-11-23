Un autobús de Monbus Quintana

El Consello de la Xunta ha acordado este lunes la ampliación a 2027 del transporte gratuito a los menores de 21 años con la Tarxeta Xente Nova (TXN) y a los mayores de 65 con la tarifa +65.

La inversión en ambas medidas por parte de la Xunta para el próximo año se acerca a los 19 millones de euros. A través de ellas se les facilitan a los colectivos beneficiarios hasta 60 viajes gratuitos al mes en el autobús interurbano, en el transporte marítimo de la ría de Vigo y en el ferrocarril de cercanías en el área de Ferrol.

La despedida del abono único amenaza el auge del Eje Atlántico Más información

A través de la Tarxeta Xente Nova, puesta en marcha en 2016, se busca contribuir a la economía familiar y facilitar a los jóvenes el acceso a servicios básicos al tiempo que se fomenta el transporte público y una movilidad sostenible en esta franja de edad.

En lo que se refiere a la tarifa +65, que comenzó a funcionar a inicios de 2024, se pretende promover el uso del transporte público en las personas mayores de 65 años. Los descuentos que correspondan la cada persona usuaria se aplicarán en el momento del viaje.

Ambas medidas se enmarcan en el Plan de Transporte Público de Galicia, una herramienta de referencia en el resto de las comunidades y que supone una inversión anual de más de 160 millones de euros, incluyendo el transporte interurbano, integrado, escolar y adaptado.