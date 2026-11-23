Imagen referencial de un área de un hospital del Sergas Archivo El Ideal Gallego

La Xunta ha autorizado la contratación de servicios sanitarios complementarios en el área sanitaria de A Coruña por importe de casi 45 millones de euros.

El acuerdo marco permitirá complementar los recursos del Sergas para atender las necesidades asistenciales de más de 547.000 ciudadanos del área sanitaria.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años y puede prorrogarse por tres años más. La contratación abarca tres lotes: procedimientos médicos y quirúrgicos; pruebas diagnósticas y terapéuticas y tratamientos de hemodiálisis en centros hospitalarios.

Con este contrato se prestarán los servicios necesarios para dar una asistencia adecuada a los pacientes del Sergas, con carácter complementario de los servicios propios que se prestan, derivando a los centros concertados, principalmente San Rafael y Quiron, los servicios que fueran necesarios.

"La disponibilidad de estos recursos contribuirá a reducir los tiempos de espera y a mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios", señala la Xunta.

Residuos sanitarios

Por otra parte, ha autorizado la inversión de 12,5 millones de euros en la gestión de residuos sanitarios de los centros dependientes del Sergas.

El contrato tiene una duración inicial de cuatro años y puede ser prorrogado por uno año más, caso en que el valor estimado del contrato asciende a 16,5 millones.

El servicio incluye la recogida de los residuos en las zonas de almacenamiento definidas por los centros y el transporte a las plantas de tratamiento.