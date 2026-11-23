Un hombre utiliza unas gafas para mirar el móvil Archivo El Ideal Gallego

El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia ha alertado contra las "gafas milagrosas" que se venden a través de redes sociales e internet y que prometen corregir defectos de la visión sin la necesidad de que la persona se someta a un examen visual por parte de un profesional.

"Tecnológicamente es imposible fabricar unas gafas que cubran las diferentes graduaciones. Todas las gafas con corrección requieren de un examen previo por parte de un óptico optometrista que evalúa la salud visual del paciente y adapta de forma individualizada las lentes a sus necesidades visuales", ha incidido la presidenta del Colexio gallego, Esther Amaro.

El Colexio ha recordado que ya FACUA-Consumidores en Acción denunció el pasado mes de octubre ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad la venta de estas gafas que prometen "aclarar la visión" y corregir otros defectos de la vista de forma milagrosa.

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Los anuncios, que están subidos a YouTube, señalan que estas lentes son "inteligentes" e "inventan" que han sido desarrolladas por entidades de prestigio, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y diversas universidades, así como desarrolladas por laboratorios alemanes. Además de indicar que corrigen la visión sin necesidad de prescripción por parte de un profesional óptico optometrista, también afirman que son eficaces contra cualquier defecto que tenga el usuario: miopía, presbicia, hipermetropía, etc.

En la publicidad también se insta a los usuarios a deshacerse de sus gafas habituales bajo la afirmación de que empeoran la visión, y les induce a sustituirlas por las lentes publicitadas.

La legislación que regula los productos sanitarios define este tipo de productos como todos aquellos destinados por el fabricante a ser utilizados en seres humanos para unos fines entre los que se encuentra el "diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia". De este modo, las gafas son consideradas un producto sanitario ya que se emplean para corregir defectos de visión.

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Con respecto a la publicidad y promoción comercial de los productos, la normativa deja claro que está prohibida cualquier clase de publicidad o promoción de productos, materiales, sustancias, energía o métodos "que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la desarrollan" o que "atribuyan efectos preventivos terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la administración sanitaria del Estado", según han recordado desde el órgano colegial.