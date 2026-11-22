Alfonso Rueda, durante un mitin de campaña de los populares EFE/ Salvador Sas

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha constatado este domingo en O Porriño (Pontevedra) que existen "ganas de cambio" de la mano de Alberto Núñez Feijóo para acabar con la "decadencia" de Pedro Sánchez.

El líder de los populares gallegos ha llamado a concentrar el voto en su partido y llenar las urnas de "sentidiño a la gallega" el 29N para llevar "la regeneración y la gestión" al Gobierno tras ocho años con Pedro Sánchez en la Moncloa.

Durante un almuerzo con unas 500 personas junto al presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, el cabeza de lista al Congreso por la provincia, Julio García Comesaña, y el alcalde anfitrión, Alejandro Lorenzo, Rueda ha advertido de que las elecciones ofrecen solo dos caminos: continuar con "la decadencia y la corrupción del sanchismo" o apostar por "la seriedad y la limpieza de las instituciones" que representa Feijóo.

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Por su parte, el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, ha destacado el peso estratégico de O Porriño y de su comarca como enclave decisivo para impulsar el cambio político, cargando contra la gestión económica de Sánchez por el encarecimiento de la cesta de la compra, los combustibles, los recibos y los alquileres, así como por las deficiencias ferroviarias y en el control de fronteras.

Tras el debate del pasado jueves, López ha contrapuesto la preparación de Feijóo frente a un candidato socialista al que describió como "aturdido".

El cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, ha denunciado que la recaudación estatal haya subido más de un 70% en la provincia mientras familias y autónomos pierden poder adquisitivo y ha defendido la solvencia de Feijóo y su conocimiento de Galicia para dejar atrás una etapa de "división, improvisación y promesas incumplidas".