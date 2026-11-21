Rueda (c) junto a Rosa Quintana (i) y la responsable del área de Mar de la Xunta, Marta Villaverde (d), este sábado en un acto sectorial de pesca EFE/ Xoán Rey

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado la necesidad de realizar un cambio de Gobierno, encabezado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para recuperar el peso del sector pesquero y garantizar su futuro en Galicia.

En un acto sectorial de Pesca, celebrado en la capital gallega este sábado, Rueda ha recordado que Galicia concentra el 50% de la industria pesquera española, lo que la convierte en una "potencia" dentro de toda la cadena mar-industria nacional. "Somos una potencia, tenemos problemas y hay que solucionarlos", ha señalado, insistiendo en que algunas de las medidas necesarias pueden adoptarse desde Galicia, mientras que otras requieren coordinación con el Gobierno central y las instituciones europeas.

Ante un público compuesto por alrededor de 200 representantes del sector pesquero, el presidente del PP gallego ha defendido que el próximo Gobierno de España debe contar con personas que conozcan de primera mano la realidad gallega y cumplan con propuestas concretas.

En este sentido, se ha referido a Rosa Quintana, número tres al Congreso por la provincia de Ourense, destacando su trayectoria como conselleira do Mar en la Xunta y subrayado que espera que sea la encargada de ejecutar el programa de pesca en el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

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Alfonso Rueda ha destacado algunos de los aspectos prioritarios que deben abordarse para impulsar al sector y el consumo de sus productos, como es la necesidad de poner en marcha campañas de promoción que contribuyan a recuperar su presencia en los hábitos alimentarios y reducir el IVA. "Espero Rosa que eso se haga inmediatamente entre las primeras medidas de gobierno", ha encargado.

Durante su intervención, el popular también ha reclamado frenar el nuevo reglamento que, ha señalado, "se lleva por delante leyes que a Galicia le ha costado muchísimo ganar", y ha subrayado la importancia de elaborar una nueva Ley estatal del litoral que garantice la protección de la costa y la compatibilice con la actividad económica.

"Tenemos a la persona indicada, un gallego, que se lleva a magníficas consejeras, que sabe lo que hay, y que sabe también que le vamos a exigir desde el primer momento y que no habría ninguna excusa para no cumplir", ha concluido.