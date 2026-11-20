Alfonso Rueda, durante un mitin de campaña que los populares EFE/ Salvador Sas

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha pedido "seguir trabajando a tope" y no levantar "el pie del acelerador" para llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa y conseguir un Gobierno "honesto, transparente y con palabra".

Tal y como ha trasladado el PPdeG en nota de prensa, Rueda instó desde un mitin celebrado en Redondela, al que también asistió la número dos del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, a seguir trabajando en la recta final de la campaña electoral.

Durante su intervención, el presidente del PP gallego ha llamado a ratificar en las urnas la "victoria" que obtuvo, a su juicio, Feijóo en el cara a cara de este jueves, en el que "ofreció una imagen de presidente, solvente y con proyecto", frente a un "Sánchez derrotado".

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Alfonso Rueda ha celebrado que "toda España" pudo comprobar, a través de la televisión, que Feijóo "será un presidente que gobernará para todos", y "no para sus socios", como, a su juicio, ha hecho estos últimos ocho años Pedro Sánchez.

Al hilo de ello y en contraposición a Sánchez, que está dispuesto a "vender España a cambio de un sillón", Rueda ha elogiado la "valentía" de políticos como Cayetana Álvarez de Toledo, a quien ha agradecido que "nunca dé un paso atrás ante los matones". Así, se ha referido también al candidato por Guipúzcoa, Jon Echeverría.

El presidente del PPdeG ha afirmado que el Partido Popular tiene proyecto y un equipo "fuerte y unido", que ganará en las urnas el 29 de noviembre con Galicia como "motor del cambio" para dar a España el presidente que "merece". Por este motivo, ha insistido en aprovechar cada minuto que queda de campaña y "darlo todo en el esprint final".