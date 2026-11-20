Imagen referencial de una oficina de Correos Archivo El Ideal Gallego

Correos admitió un total de 70.326 peticiones de voto correo en Galicia para las próximas generales del 29 de noviembre, un 51,87% menos que en los comicios de julio de 2023 –que tuvieron lugar en plena temporada estival y en los que se registraron cifras históricas de voto postal, con 146.144 peticiones en la Comunidad gallega–, pero un 47,71% más que en noviembre de (47.609).

De las 70.326 solicitudes de voto por correo admitidas, 48.115 se gestionaron en la red de oficinas postales y 22.211 de forma telemática a través de la web de Correos.

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Por provincias, A Coruña es donde más solicitudes se admitieron para las elecciones, con 28.824, de las que 18.943 se efectuaron en oficina y 9.881 a través de la web de Correos. Le sigue Pontevedra, con 23.368 peticiones, de las que 16.311 se pidieron de forma presencial y 7.057 de forma telemática.

Por su parte, en la provincia de Lugo se admitieron 9.286 solicitudes, 6.564 gestionadas de forma presencial y 2.722 a través de la web. Mientras que en Ourense se recibieron 8.848 peticiones, 6.297 en las oficinas y 2.551 por la web de Correos.

De las 1.099.687 solicitudes de voto por correo admitidas, 735.583 se gestionaron en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática.

El plazo para depositar el voto finalizará el próximo jueves, 26 de noviembre, como máximo hasta las 14 horas, tras la ampliación aprobada por la Junta Electoral.