El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda en el Parlamento de Galicia EFE

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar dispuesto a "vender España" para mantenerse en el poder, en alusión a la entrevista de El Mundo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En esa entrevista, Puigdemont afirma que se aprovechó de la "ambición desmedida" de Sánchez "para derrotar a España" en referencia a la negociación con el PSOE para la investidura de 2023, y, en un mitin de campaña en Vigo, Rueda ha criticado que "los escándalos" no cesen ni en plena campaña.

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Así, ha contrapuesto lo que definió como el modelo de "moderación, gestión y sentido de Estado" de Alberto Núñez Feijóo frente al del presidente del Gobierno, del que ha dicho que está dispuesto a “vender España” para mantenerse en el poder.

Rueda ha instado a "no frenar" en el ecuador de la segunda semana de la campaña electoral del 29N y ha defendido la papeleta del Partido Popular como el "único voto útil" para poner fin al Gobierno actual.

"Votar a Feijóo es votar por el futuro. Es votar por España, por Galicia y por Vigo", ha proclamado el presidente del PP gallego.

Rueda ha apelado al electorado que busca un cambio para demostrar que Galicia apuesta por "un país que funciona y donde no tiene cabida la corrupción".

En clave local, ha reprochado al Ejecutivo central que no haya cumplido la liberación de los peajes de la AP-9, ni impulsado la llegada de la alta velocidad o soluciones en materia de vivienda.

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Una "ineficacia" ante la que ha reivindicado "la gestión” de la Xunta en actuaciones como las 1.600 viviendas públicas de Navia, la recuperación del teatro Fraga o el futuro IES Domingo Villar.

En el mitin también participaron el vicesecretario popular Juan Bravo y la presidenta local del partido, Luisa Sánchez, así como el cabeza de lista del PP al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña.