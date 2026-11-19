Novos desaloxos por falsos avisos de bomba en centros educativos das provincias de Pontevedra e Ourense
A Consellería de Educación insistiu en que algúns centros non abriron o correo electrónico este mércores e estanse recibindo agora avisos de datas anteriores
Os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado efectuaron este xoves novos desaloxos e revisións por falsos avisos de bomba recibidos a través do correo electrónico das direccións educativas de centros de Pontevedra e Ourense.
En concreto, uns 500 alumnos do IES Laura Olmo do Barco de Valdeorras (Ourense) foron desaloxados este xoves por mor dun novo falso aviso. Após a correspondente inspección por parte das forzas de seguridade no centro, o operativo finalizou sen atopar ningún artefacto nin obxecto sospeitoso e os alumnos xa volveron ás aulas.
Así mesmo, a Subdelegación do Goberno en Pontevedra confirmou tamén desaloxos no IES Ramón Cabanillas de Cambados e no IES Pedro da Auga de Ponteareas. Nesta liña, o IES Fernando Asorey de Cambados tamén recibiu un falso aviso, aínda que non se desaloxou pola similitude do correo electrónico co recibido no resto de centros.
Estes sucesos prodúcense un día despois da onda de ameazas falsas rexistrada o mércores, cando polo menos 80 centros educativos de Galicia recibiron correos electrónicos simultáneos con avisos de bomba.
Durante a devandita xornada, a provincia da Coruña rexistrou a maior incidencia con 31 centros evacuados, ademais de rexistrarse intervencións en Santiago, Lugo e Pontevedra.
En todos os casos, os equipos directivos alertaron aos corpos policiais após recibir os correos, o que activou o protocolo de evacuación preventiva e a intervención de especialistas Tédax para a revisión do interior das instalacións.
Con todo, a Consellería de Educación insistiu en que algúns centros non abriron o correo electrónico este mércores e estanse recibindo agora avisos de datas anteriores. Finalmente, a Subdelegación do Goberno en Pontevedra fixo fincapé en que "é o mesmo correo en todos os casos", ao que atribuíu "cero credibilidade".