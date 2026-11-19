Xosé Luis Méndez Ferrín

El escritor, profesor y político gallego Xosé Luis Méndez Ferrín, que presidió la Real Academia Galega (RAG) y fue propuesto en distintas ocasiones para el Nobel de Literatura, ha fallecido a los 88 años, ha informado a EFE su entorno.

Poeta, narrador, novelista, ensayista e incansable conversador, es autor del célebre 'Con pólvora e magnolias', obra capital de la poesía gallega contemporánea, y son numerosos los premios que ha recibido a lo largo de toda su trayectoria.

Destacadas son sus aportaciones a los campos de la docencia, literatura y periodismo, así como su contribución a la difusión exterior de la literatura gallega.

Fue además un nacionalista destacado, cofundador de la Unión do Povo Galego en 1964, y siempre ha defendido su firme compromiso con la clase trabajadora.

En mayo de este año, el ahora también fallecido Xosé Manuel Beiras, reivindicó la figura de 'Ferro', como se le conocía, en la conmemoración de los 50 años de 'Con pólvora e magnolias' en la Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón (A Coruña).

Un muy aplaudido Beiras contó al auditorio que hacía 72 años que se conocían y que Ferrín era un proscrito para el poder pero también para aquellos que no supieron agradecerle todo lo que él ha luchado.

'Con pólvora e magnolias', con 22 poemas en los que se mezclan compromiso social y político marxista y nacionalista (pólvora) con textos intimistas, existencialistas y confesionales (magnolias) fue premio de la crítica en 1977 y ha tenido múltiples reediciones.

El editor Miguel Anxo Fernán-Vello ha escrito en sus redes "dolor tras dolor, tiempo negro este, se nos va otro de los grandes maestros, inmenso poeta y escritor e intelectual de nuestra historia contemporánea y de todos los tiempos".

La reflexión la ha acompañado de una fotografía de Ferrín y Beiras en la compostelana Plaza de Mazarelos.