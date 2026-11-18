Alfonso Rueda, durante el pleno del Parlamento de Galicia EFE/ Lavandeira jr.

El trasfondo electoral ha empañado el debate sobre igualdad celebrado en el pleno previo a las elecciones generales del 29N, en el que los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han atacado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con los pactos PP-Vox.

El mandatario ha respondido en idéntico tono duro, afeando al PSOE casos como el del exministro José Luis Ábalos, y al BNG su papel de "socio", y no solo de socialistas, sino también de "fascistas".

"Podría ahogarla en citas y en posturas que ustedes apoyan, empezando por todo lo que apoyaron y ampararon, y volverían a apoyar si tuviesen la oportunidad. ¿Qué me está contando, señora Pontón? ¿Qué me está hablando de socios? Pero si van de ganchete con los fascistas que están tratando de arrinconar a un joven de 22 años en Guipúzcoa que solo quiere hacer política", ha esgrimido, en referencia a su candidato Jon Echeverría.

Rueda ha agregado que el Día contra la Violencia Machista es el 25 de noviembre "y no el 29", antes de acusar a sus rivales políticos "utilizar" un asunto tan "importante" como "la igualdad" desde una perspectiva "electoralista" y de "politiqueo barato".

Antes, Pontón y Besteiro no habían escatimado esfuerzos en poner en cuestión las políticas de igualdad impulsadas por Rueda en la Xunta y de apuntar a las elecciones generales. "¿Qué derechos de las mujeres estaría dispuesto a sacrificar para que Feijóo gobernase con Vox?", ha preguntado el líder del PSdeG, quien ha advertido que "los derechos de las mujeres no son moneda de cambio para conseguir un gobierno".

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"PP y Vox hacen lo mismo, dicen lo mismo, piensan lo mismo y, por tanto, son lo mismo", ha resumido, antes de urgir a Rueda "un pronunciamiento político frente a los recortes en igualdad que anuncia Feijóo". "Nuestras hijas merecen vivir con más libertad que sus madres, no con menos derechos que sus abuelas", ha aseverado.

En la misma línea, Pontón ha augurado que el 29N "las gallegas no van a permitir ni un paso atrás ante la involución machista que el PP practica en Galicia". También ha aludido a la intención de Feijóo de suprimir el ministerio específico de Igualdad, y ha enfatizado que "ya lo hizo con el Servizo Galego de Igualdade". "Decimos que todo pasó antes aquí por algo", ha aseverado.

En el apartado de propuestas, Pontón ha planteado destinar 140 millones de euros anuales a igualdad "en un país con 22 denuncias diarias por violencia machista" que, a su juicio, solo son "la punta del iceberg". Rueda, por su parte, ha anticipado que en 2027 la Xunta impulsará una iniciativa para que las mujeres puedan formarse e incorporar la inteligencia artificial a su trabajo y negocios.

"Involución machista del PP"

En el transcurso del debate, Pontón ha incidido en la "involución machista del PP" y ha citado varios "hitos" como "privatizar los centros de crisis 24 horas, haciendo negocio con sus víctimas o incumplir la ley de violencia de género". "Diecisiete años en el Gobierno y ni tan siquiera son capaces de garantizar a las mujeres de este país los derechos que tienen reconocidos en esa ley", ha espetado.

Y sin mencionarlo de forma expresa, pero en referencia al caso del exconselleiro Alfonso Villares -cuya causa fue archivada-, la dirigente nacionalista ha apuntado directamente a Rueda para afear que, "cuando tuvo que escoger entre ponerse del lado de un presunto agresor o de una mujer que denunciaba, apoyó al primero".

Ha agregado que los populares "siempre están en contra" de defender los derechos de las mujeres, "y ahora incluso abrazan el discurso negacionista de la extrema derecha con la que gobiernan". Para la dirigente nacionalista, "hipocresía, electoralismo barato y politiqueo" es "pactar con quien niega la violencia machista"".

También ha advertido que la defensa de la igualdad "no es una proclama", sino que "hay que demostrarla". Y ha recordado varios episodios que, a su juicio, no lo evidencian: "Feijóo defendió a un diputado de Vox condenado por violencia machista argumentando que tuvo un divorcio muy duro, y el PP gallego reivindicó como ejemplo de lucha contra la violencia a un concejal condenado por violencia machista".

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"Y colocaron en Educación a un exalcalde después de decir que las mujeres sangran sin cortarse y tocan las narices sin acercarse", ha incidido, antes de rememorar cuando José Manuel Castelao Bragaña, entonces destacado representante de los populares en el exterior, afirmó que "las leyes son como las mujeres, están para violarlas".

"Ninguna mujer debería tener miedo de volder a su casa"

Pontón también ha afeado que Feijóo afirmó de ella misma en un debate que estaba "muy necesitada". "No vi ni una palabra de solidaridad ni de condena de su partido. Lecciones de feminismo del PP al BNG, ninguna", ha espetado, mientras Besteiro ha insistido en que "los derechos de las mujeres no son moneda de cambio para conseguir un gobierno".

"Ninguna mujer debería tener miedo de volver a su casa, ninguna debería pedir permiso para decidir sobre su cuerpo. Y ninguna debería renunciar a su futuro por ser mujer", ha zanjado.

"Lecciones cero" también son las que ha aceptado el presidente gallego de sus rivales políticos, antes de reivindicar la labor de su gobierno en defensa de la "igualdad real" y de querer dejar "claro" ante las "dudas" que, ha dicho, tratan de "sembrar", que él no cree que "pueda haber nadie que no esté a favor de la igualdad entre hombres y mujeres".

"Pero por si queda alguna duda, que ustedes las inventarán, como hicieron ahora y harán hasta el final de la campaña: tolerancia cero absolutamente contra la violencia machista y contra quienes la niegan. Y trabajar siempre a favor de la igualdad. Ya les gustaría a ustedes que estuviese Vox en Galicia", ha agregado.

Y ha insistido en que el PP trabaja para "evitar que se trasladen a Galicia" episodios como los vividos en el Ejecutivo estatal de la mano de Ábalos, "tratando a las mujeres como mercancía y destinando fondos públicos para pagar prostitución".

"Contratar amigas que ni siquiera tenían que ir a trabajar en el Ministerio de los trenes, el que tenía que hacer las obras. Ustedes de autores y ustedes de consentidores", ha retado a socialistas y nacionalistas.

"En los trenes que se accidentaron. Hay muchos más ejemplos, pero señor Besteiro, señora Pontón, esto no es violencia machista. ¿Consentir estas cosas, ampararlas e intentar hablar de cosas que no existen en Galicia no es también amparar la violencia machista?", se ha preguntado.

"Igualdad entre homes y mujeres sin ninguna duda. Igualdad entre gallegos, y esto va por los nacionalistas gallegos, e igualdad entre españoles, que no pueda haber territorios diferentes en función de quién apoya a un Gobierno", ha zanjado.