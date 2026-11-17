Varias personas en un colegio electoral

Un total de 2.734.437 gallegos y gallegas están llamados a votar, de los que 77.915 lo harán por primera vez en unas elecciones generales al haber cumplido los 18 años desde la última cita de este proceso. Del total, 517.063 forman el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA).

Galicia contará con 3.912 mesas distribuidas en 2.307 locales electorales. Habrá disponibles 7.824 urnas y 3.596 cabinas para elegir las papeletas. En total, se han imprimido 31.519.244 de papeletas. Estas mesas estarán atendidas por 11.766 miembros de mesa titulares.

Además, un total de 2.528 representantes de la Administración se encargarán de verificar la correcta apertura de las mesas, resolver incidencias y recoger los datos de participación y de recuento de voto.

Durante el día de las elecciones, en la sede de la Delegación del Gobierno y en las Subdelegaciones habrá personal habilitado para solucionar cualquier incidencia que pueda surgir con los representantes, la constitución de las mesas o el material, en colaboración con las juntas electorales. En total, 267 trabajadores y trabajadoras de la Delegación y Subdelegaciones participan en el correcto desarrollo de este proceso.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD También se llevará a cabo un importante despliegue de efectivos de seguridad para garantizar el ejercicio libre del derecho al voto. Este personal se situará en los centros de votación, en sus accesos y demás puntos de interés de la jornada.

La previsión apunta a que 7.697 efectivos de seguridad, entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales, integrarán este dispositivo.

REUNIÓN DE EVALUACIÓN

Así lo ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado, en el que informa de que el delegado en Galicia, Pedro Blanco, ha presidido la reunión de evaluación de la marcha de la planificación logística para las elecciones a las Cortes Generales del próximo 29 de noviembre.

El delegado ha recordado que la Administración General del Estado tiene asignadas dos funciones específicas en este proceso electoral. Por una parte, prestar el soporte logístico necesario para el ejercicio del voto, incluida la seguridad de todo el proceso y, por otra, transmitir los datos de la participación y escrutinio el mismo día de las elecciones.

Esta tarea, según ha indicado, se refleja en el presupuesto que se destina en Galicia para su organización y que se sitúa por encima de los 4,2 millones de euros.

En la reunión telemática han participado las subdelegadas del Gobierno en A Coruña Encarna Rodríguez; y Lugo, Olimpia López, y el subdelegado en Pontevedra, Alfonso Lago.

El delegado ha agradecido a todos estos profesionales, garantes de la seguridad pública, su esfuerzo y trabajo, del mismo modo que también ha tenido palabras de gratitud para todos los miembros de la Administración y ciudadanos que formarán parte de las meas de votación, encargados de que jornada electoral avance con normalidad y que el derecho a voto esté garantizado.