Las reservas de embalses gallegos registran un ligero repunte de 25 hectómetros cúbicos, hasta un total de 1.706, el 45,9% de sus capacidad (era del 45,6% la semana anterior), lo que supone romper con la tendencia a la baja de los últimos meses.

Con todo, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica, el volumen de agua en los embalses gallegos es 11 puntos inferior al 57% de la media española, que se anota el primer incremento desde mayo.

Así, la cuenca de Galicia Costa aumenta en nueve hm3 sus reservas, hasta 299. No obstante, el 43,7% de su capacidad (sube un punto respecto a la semana anterior) supone el segundo dato más bajo de España, solo por encima de Duero (42,7%). Es un dato inferior a hace un año y a la media de la última década.

La reserva de los embalses gallegos baja al 45,6%, casi 10 puntos inferior a la media del país Más información

Mientras, el agua acumulada en los embalses de Miño-Sil se sitúa en 1.409 hm3 (1.404 hace siete días), por lo que se mantiene en el 46,3% de su capacidad. También supone una cifra peor que hace un año y que la media de los últimos diez años.

La precipitación máxima de la última semana en el país se produjo en la estación de Vigo (aeropuerto), donde se recogieron 199,1 litros por metro cuadrado.

Datos estatales

La reserva hídrica española almacena un total de 31.950 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 57% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. Durante los últimos siete días, ha aumentado un 1,7% de su capacidad total, es decir, 905 hm3.

Es la primera vez que los embalses almacenan más agua que la semana anterior desde el boletín del pasado 26 de mayo, cuando la reserva hídrica se encontaba al 84,2%.

En comparación, el año pasado estaba al 53,4% con 29.935 hm3, mientras que la media de la última década para este punto del año está en 44,7% con 25.091 hm3.

En este marco, la vertiente atlántica está al 59,2% con 25.137 hm3 y la mediterránea, al 49,9% con 6.813 hm3.

En total, hay tres cuencas que se encuentran por encima del 70%: las Cuencas internas de Cataluña (77,4%), Guadalete-Barbate (74,3%) y el Guadiana (72,3%). Además, cuatro están por arriba del 60%: el Guadalquivir (69,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (62,9%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,4%) y las Cuencas internas del País Vasco (61,9%).

El resto de cuencas no superan el 60%. Está el Tajo al 55,1%, el Júcar al 52,3%, el Cantábrico Occidental al 48%, el Cantábrico Oriental al 47,9%, el Segura al 46,5%, el Miño-Sil al 46,3%, el Ebro al 45,3%, Galicia Costa al 43,7% y el Duero al 42,7%.